Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Elensk Ну я выше запостил реальные фото , там было не лень. Есть и интересные проекты.
Конечно, всякое бывает. Иногда ремонт идет долго, бюджет не ограничен, все заказывается заранее (а если не подошло, ну и фиг с ним), люди живут в другом месте и не торопятся переезжать и т.д. Но обычно, как я написала. Мне дизайнер плакался. Я даже обещала ему фотосессию для конкурса, но не сложилось
zzzzzz написав:Это опять эскизы , чего эти "дизайнеры" реальные фото не вешают ?
Расскажу. На личном опыте. Потому что после ремонта еще полгода-год подбирается мебель, текстиль и декор. К моменту, когда это все, наконец, приехало и собралось в кучу, квартира уже обжита и убирать все бебихи с полочек, вешалок и поверхностей для фотосессии элементарно лень .
У каждого свое представление о понятии ремонт. У меня "мебель, текстиль и декор" и пр. входит в смету. У кого то нет. Абсолютное большинство просто не ведет полный учет расходов (это может быть сотни и тысячи записей) потому понятия не имеют сколько стоил ремонт. Так, на глаз...
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Прохожий написав:Брал польскую 600х600 ПА50уе(с моейскидкой получилось ПА35), без вопросов легла в гостинную 45м2 с швами 2мм, кривизны не видно, правда плиточник был хороший. На другом объекте брал чешскую 600х150 под дерево, дугой, но это даже внесло определенный шарм "испанская" у нас это или 3й сорт или брак, настоящей нет.
Как то брал 600х600 польскую, вся партия была перекалена, и как только плиточник начинал вырезать что то сложнее линии, то она просто трескалась. Я бы вернул её взад, но 75% было уложено. В итоге плиточник меня послал на йух вместе с укладкой керамогранита за 140грн и уехал в неизвестном направлении. С большим трудом доложили. Цена была в районе 25 эвро