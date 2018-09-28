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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2653265426552656

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:23

  zzzzzz написав:Elensk
Ну я выше запостил реальные фото , там было не лень. Есть и интересные проекты.


Конечно, всякое бывает. Иногда ремонт идет долго, бюджет не ограничен, все заказывается заранее (а если не подошло, ну и фиг с ним), люди живут в другом месте и не торопятся переезжать и т.д. Но обычно, как я написала. Мне дизайнер плакался. Я даже обещала ему фотосессию для конкурса, но не сложилось :)
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:27

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:Это опять эскизы , чего эти "дизайнеры" реальные фото не вешают ?


Расскажу. На личном опыте.
Потому что после ремонта еще полгода-год подбирается мебель, текстиль и декор. К моменту, когда это все, наконец, приехало и собралось в кучу, квартира уже обжита и убирать все бебихи с полочек, вешалок и поверхностей для фотосессии элементарно лень :).

У каждого свое представление о понятии ремонт.
У меня "мебель, текстиль и декор" и пр. входит в смету.
У кого то нет.
Абсолютное большинство просто не ведет полный учет расходов (это может быть сотни и тысячи записей) потому понятия не имеют сколько стоил ремонт. Так, на глаз...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:35

  Elensk написав:
  барабашов написав:А в Одессе вон оно как. Никаких "500 с ремонтом" у Прим.бул. нет и не предвидется. Сколько там уже тот "хорошо б/у" новострой, 1200 после строителей?


Я тут попыталась найти метров 40-45 по 1500 у.е. в приличной вторичке. А фиг вам! Нету.Приличная начинается от 1800-2000. Остальное жесткий эконом в более менее нормальных районах.

1800-2000 в Одессе? :shock:
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1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.. а в нас не чекають Нового Року, а вже роблять знижки! ))


05.11.2018
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2) заповнити анкету учасника із зазначенням: прізвища, ім’я та по батькові, поштової адреси, номеру телефону та електронної пошти;

3) витягти із лототрону картку із скретч покриттям із надписом про знижку.
https://greenvillehouse.com.ua/novyny/? ... gJN8vD_BwE
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:07

Долярчик
Шо там з балконами? Вимагають долярчика заплатити за затікання води і прибирання снігу? Забороняють склити?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:55

  Первый написав:Долярчик
Шо там з балконами? Вимагають долярчика заплатити за затікання води і прибирання снігу? Забороняють склити?

- там - забороняють склити!
- тут - забороняють і склити і скиглити! :mrgreen:

.... і куди подітись Долярчику? :roll:
- невже, за кордоном, на чужині щастя шукати?....... але і там "балкони не склять!"© :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:15

  Прохожий написав:Брал польскую 600х600 ПА50уе(с моейскидкой получилось ПА35), без вопросов легла в гостинную 45м2 с швами 2мм, кривизны не видно, правда плиточник был хороший.
На другом объекте брал чешскую 600х150 под дерево, дугой, но это даже внесло определенный шарм 8)
"испанская" у нас это или 3й сорт или брак, настоящей нет.

Как то брал 600х600 польскую, вся партия была перекалена, и как только плиточник начинал вырезать что то сложнее линии, то она просто трескалась. Я бы вернул её взад, но 75% было уложено. В итоге плиточник меня послал на йух вместе с укладкой керамогранита за 140грн и уехал в неизвестном направлении. С большим трудом доложили. Цена была в районе 25 эвро
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1955й

Зображення

и 2018й

Зображення

зы: раньше там на первом этаже был большой антикварный магазин, в детстве я там однажды видел артиста моргунова
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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