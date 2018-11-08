RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2655265626572658>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:35

  hume написав:
  UA написав:
  hume написав:

Вся большая плитка кривая.

Если ложить на СВП, с расстояния в полтора метра, только опытный плиточник и увидит кривизну.

Я такого одного только плиточника видел. Остальные по старинке.

Даже эконом плиточники на плитке 40 на 40 работают с свп, хотя в этом нет никакого смысла. Она изначально предназначена для длинной и узкой плитки. На остальной она просто позволяет не напрягаться плиточнику - за все платит хозяин.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 4994
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:38

  hume написав:Как то брал 600х600 польскую, вся партия была перекалена, и как только плиточник начинал вырезать что то сложнее линии, то она просто трескалась. Я бы вернул её взад, но 75% было уложено. В итоге плиточник меня послал на йух вместе с укладкой керамогранита за 140грн и уехал в неизвестном направлении. С большим трудом доложили. Цена была в районе 25 эвро

Чтобы вырезать отверстия под сантехприборы в керамограните, нужен низкооборотистый станок с водяной подачей. Иначе процент лопнувшей плитки будет неприличным.
Керамогранит это не для бюджетного ремонта.
UA
 
Повідомлень: 3079
З нами з: 19.07.08
Подякував: 241 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:44

  UA написав:
  hume написав:Как то брал 600х600 польскую, вся партия была перекалена, и как только плиточник начинал вырезать что то сложнее линии, то она просто трескалась. Я бы вернул её взад, но 75% было уложено. В итоге плиточник меня послал на йух вместе с укладкой керамогранита за 140грн и уехал в неизвестном направлении. С большим трудом доложили. Цена была в районе 25 эвро

Чтобы вырезать отверстия под сантехприборы в керамограните, нужен низкооборотистый станок с водяной подачей. Иначе процент лопнувшей плитки будет неприличным.
Керамогранит это не для бюджетного ремонта.

УА реально страшный человек, он все знает :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9916
З нами з: 05.06.13
Подякував: 432 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:44

  Vlad442 написав:
Даже эконом плиточники на плитке 40 на 40 работают с свп, хотя в этом нет никакого смысла. Она изначально предназначена для длинной и узкой плитки. На остальной она просто позволяет не напрягаться плиточнику - за все платит хозяин.

Этим летом, в Киеве, визита плиточника на просчет ждали с большим волнением, чем Гройсман ждет миссию МВФ.
На Польшу дофига рвануло + рекорды по сдаче новостроя.
UA
 
Повідомлень: 3079
З нами з: 19.07.08
Подякував: 241 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:46

  kingkongovets написав:1955й

Зображення

и 2018й

Зображення

зы: раньше там на первом этаже был большой антикварный магазин, в детстве я там однажды видел артиста моргунова

Остекленные балконы - это уютно. Народ любит остекленные балконы. Кондеры - туда же. А все "приезжие моралисты"(с) должны заткнуться.
airmax78
 
Повідомлень: 26693
З нами з: 25.10.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 2963 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:00

  airmax78 написав:Смотрю что в домике, в котором я в 2012м году продал квартиру в Одессе (уже в сданном доме) ценник вернулся к уровню, по которому я продавал.

Ещё чуть чуть и можно откупать назад :mrgreen:
hume
 
Повідомлень: 4915
З нами з: 27.12.12
Подякував: 393 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:12

  airmax78 написав:...А все "приезжие моралисты"(с) должны заткнуться.

за тупейшее утрирование тоже по двадцатке наливают?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13266
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 3728 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.interfax.com.ua/news/general/543696.html Кто там ждет метро на Виноградарь?
remark
 
Повідомлень: 329
З нами з: 25.12.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:25

  kingkongovets написав:1955й

Зображення

и 2018й

Зображення

зы: раньше там на первом этаже был большой антикварный магазин, в детстве я там однажды видел артиста моргунова

Зараз там рестік.
На дверях надпис. Прохання залишати охоронців надворі:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13506
З нами з: 27.10.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:33

  airmax78 написав:zzzzz, вот неплохо: http://zetwix.com.ua/portfolio/white-rose/
Правда я очень удивлен, что кому-то приходит в голову делать такой ремонт в КТ.


Такой ремонт под ключ со всей техникой будет дороже той квартиры.
Alex6
 
Повідомлень: 427
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2655265626572658>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1175, 1176, 1177
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11767 2097863
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 23:21
Vlad442
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167897
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21328)
09.11.2018 00:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.