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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:35
hume написав: UA написав: hume написав:
Вся большая плитка кривая.
Если ложить на СВП, с расстояния в полтора метра, только опытный плиточник и увидит кривизну.
Я такого одного только плиточника видел. Остальные по старинке.
Даже эконом плиточники на плитке 40 на 40 работают с свп, хотя в этом нет никакого смысла. Она изначально предназначена для длинной и узкой плитки. На остальной она просто позволяет не напрягаться плиточнику - за все платит хозяин.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:38
hume написав:
Как то брал 600х600 польскую, вся партия была перекалена, и как только плиточник начинал вырезать что то сложнее линии, то она просто трескалась. Я бы вернул её взад, но 75% было уложено. В итоге плиточник меня послал на йух вместе с укладкой керамогранита за 140грн и уехал в неизвестном направлении. С большим трудом доложили. Цена была в районе 25 эвро
Чтобы вырезать отверстия под сантехприборы в керамограните, нужен низкооборотистый станок с водяной подачей. Иначе процент лопнувшей плитки будет неприличным.
Керамогранит это не для бюджетного ремонта.
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UA
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:44
UA написав:
Чтобы вырезать отверстия под сантехприборы в керамограните, нужен низкооборотистый станок с водяной подачей. Иначе процент лопнувшей плитки будет неприличным.
hume написав:
Как то брал 600х600 польскую, вся партия была перекалена, и как только плиточник начинал вырезать что то сложнее линии, то она просто трескалась. Я бы вернул её взад, но 75% было уложено. В итоге плиточник меня послал на йух вместе с укладкой керамогранита за 140грн и уехал в неизвестном направлении. С большим трудом доложили. Цена была в районе 25 эвро
Керамогранит это не для бюджетного ремонта.
УА реально страшный человек, он все знает
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:44
Vlad442 написав:
Даже эконом плиточники на плитке 40 на 40 работают с свп, хотя в этом нет никакого смысла. Она изначально предназначена для длинной и узкой плитки. На остальной она просто позволяет не напрягаться плиточнику - за все платит хозяин.
Этим летом, в Киеве, визита плиточника на просчет ждали с большим волнением, чем Гройсман ждет миссию МВФ.
На Польшу дофига рвануло + рекорды по сдаче новостроя.
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UA
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:46
kingkongovets написав:
1955й
и 2018й
зы: раньше там на первом этаже был большой антикварный магазин, в детстве я там однажды видел артиста моргунова
Остекленные балконы - это уютно. Народ любит остекленные балконы. Кондеры - туда же. А все "приезжие моралисты"(с) должны заткнуться.
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airmax78
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Додано: Чет 08 лис, 2018 23:00
airmax78 написав:
Смотрю что в домике, в котором я в 2012м году продал квартиру в Одессе (уже в сданном доме) ценник вернулся к уровню, по которому я продавал.
Ещё чуть чуть и можно откупать назад
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hume
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Додано: Чет 08 лис, 2018 23:12
airmax78 написав:
...А все "приезжие моралисты"(с) должны заткнуться.
за тупейшее утрирование тоже по двадцатке наливают?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 23:20
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Додано: Чет 08 лис, 2018 23:25
kingkongovets написав:
1955й
и 2018й
зы: раньше там на первом этаже был большой антикварный магазин, в детстве я там однажды видел артиста моргунова
Зараз там рестік.
На дверях надпис. Прохання залишати охоронців надворі:-)
Всім процвітання!
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Додано: Чет 08 лис, 2018 23:33
Такой ремонт под ключ со всей техникой будет дороже той квартиры.
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