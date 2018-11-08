По вашему мы его болгаркой резали
Даже возили высоконапорной струёй резать
ПС
Влада махно. Просто и со вкусом, понравилось
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:52
По вашему мы его болгаркой резали
Даже возили высоконапорной струёй резать
ПС
Влада махно. Просто и со вкусом, понравилось
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:57
На финансе платят за каждый пост. Надо просто в личном разделе указать реквизиты карты для зачисления денег.
А в чем утрирование? Вы ж бросаетесь на каждого кто посмеет ур0д0вание фасадов покритиковать. На фотках яркий пример как дом мог бы выглядеть и как выглядит.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
2017й год на дворе. Номинант:
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