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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2655265626572658

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:52

  UA написав:Чтобы вырезать отверстия под сантехприборы в керамограните, нужен низкооборотистый станок с водяной подачей. Иначе процент лопнувшей плитки будет неприличным.
Керамогранит это не для бюджетного ремонта.

По вашему мы его болгаркой резали :mrgreen:

Даже возили высоконапорной струёй резать
ПС
Влада махно. Просто и со вкусом, понравилось
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... /10701-554"
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:57

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...А все "приезжие моралисты"(с) должны заткнуться.

за тупейшее утрирование тоже по двадцатке наливают?

На финансе платят за каждый пост. Надо просто в личном разделе указать реквизиты карты для зачисления денег.
А в чем утрирование? Вы ж бросаетесь на каждого кто посмеет ур0д0вание фасадов покритиковать. На фотках яркий пример как дом мог бы выглядеть и как выглядит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2017й год на дворе. Номинант: http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... /10783-591"
airmax78
 
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