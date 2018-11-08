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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2655265626572658

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:52

  UA написав:Чтобы вырезать отверстия под сантехприборы в керамограните, нужен низкооборотистый станок с водяной подачей. Иначе процент лопнувшей плитки будет неприличным.
Керамогранит это не для бюджетного ремонта.

По вашему мы его болгаркой резали :mrgreen:

Даже возили высоконапорной струёй резать
ПС
Влада махно. Просто и со вкусом, понравилось
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... /10701-554"
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:57

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...А все "приезжие моралисты"(с) должны заткнуться.

за тупейшее утрирование тоже по двадцатке наливают?

На финансе платят за каждый пост. Надо просто в личном разделе указать реквизиты карты для зачисления денег.
А в чем утрирование? Вы ж бросаетесь на каждого кто посмеет ур0д0вание фасадов покритиковать. На фотках яркий пример как дом мог бы выглядеть и как выглядит.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2017й год на дворе. Номинант: http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... /10783-591"
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:14

  airmax78 написав:2017й год на дворе. Номинант: http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... /10783-591"

Это из подборки за 2004, ошибочка
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:18

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...А все "приезжие моралисты"(с) должны заткнуться.

за тупейшее утрирование тоже по двадцатке наливают?

На финансе платят за каждый пост. Надо просто в личном разделе указать реквизиты карты для зачисления денег.
....


І навіщо палим контору?

Блін, як тепер пояснити коханці чому буде ходити в минулорічній шубі...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:22

Кстати а евробл.харей кинули введя возрастной коэффициент против которого они были. Низкий акциз теперь надо умножать на количество лет авто. Для авто которым 10-15 лет, это смерть.

Одновременно ввели штрафы , вплоть до 170 тыс грн.

Для них теперь вся надежда на ПОПа.
Теперь будет забавно как накануне выборов он будет ими вертеть, типа верховная рада плохая, а поп у нас хороший.

Не переключайтесь, будет интересно.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:29

UA, вот как еще без панорамных окон системы Dr. Mengele сделать фон за окном частью интерьера?
Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:33

  Первый написав:
  airmax78 написав:На финансе платят за каждый пост. Надо просто в личном разделе указать реквизиты карты для зачисления денег.
....


І навіщо палим контору?

Блін, як тепер пояснити коханці чому буде ходити в минулорічній шубі...

Не могу я так: сам зарабатывать и ни с кем не делиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 01:16

О понеслась )))
Скоро таких новостей будет больше )


Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" пропонує підвищити тарифи на опалення для людей, що мешкають у домівках без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії, на 72% – тобто з 30,76 ( в Киеве 31,52) гривень за квадратний метр до 52,92 гривень. Для тих же, хто встановив лічильники, ціна підскочить не так високо – на 54%. Тобто з 1,229 тисячі гривень за 1 Гкал до майже 1,889 тисячі гривень.

Таке різке підняття цін у міськраді обґрунтовують тим, що у чинні тарифи не враховані зміни в цінах на покупні енергоносії і витрати на оплату праці. Зокрема, зростання ціни на природний газ на 23%, тарифів на електроенергію – на 18%, на послуги водопостачання – в 2,1 раза, зростання середньої заробітної плати в 1,9 раза.

Одесити мають сім днів, аби звернутись до депутатів міськради зі своїми проханнями і пропозиціями.


https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
Живите своим умом!
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