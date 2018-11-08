Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Чтобы вырезать отверстия под сантехприборы в керамограните, нужен низкооборотистый станок с водяной подачей. Иначе процент лопнувшей плитки будет неприличным. Керамогранит это не для бюджетного ремонта.
airmax78 написав:...А все "приезжие моралисты"(с) должны заткнуться.
за тупейшее утрирование тоже по двадцатке наливают?
На финансе платят за каждый пост. Надо просто в личном разделе указать реквизиты карты для зачисления денег. А в чем утрирование? Вы ж бросаетесь на каждого кто посмеет ур0д0вание фасадов покритиковать. На фотках яркий пример как дом мог бы выглядеть и как выглядит.
О понеслась ))) Скоро таких новостей будет больше )
Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" пропонує підвищити тарифи на опалення для людей, що мешкають у домівках без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії, на 72% – тобто з 30,76 ( в Киеве 31,52) гривень за квадратний метр до 52,92 гривень. Для тих же, хто встановив лічильники, ціна підскочить не так високо – на 54%. Тобто з 1,229 тисячі гривень за 1 Гкал до майже 1,889 тисячі гривень.
Таке різке підняття цін у міськраді обґрунтовують тим, що у чинні тарифи не враховані зміни в цінах на покупні енергоносії і витрати на оплату праці. Зокрема, зростання ціни на природний газ на 23%, тарифів на електроенергію – на 18%, на послуги водопостачання – в 2,1 раза, зростання середньої заробітної плати в 1,9 раза.
Одесити мають сім днів, аби звернутись до депутатів міськради зі своїми проханнями і пропозиціями.