Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:44

Первый написав: Навіть уявити не можу який би потоку омна лився на форум, якби ти знімав хату побільше і поцентральніше:-)



так життя ж - лише подорож (с) і згідно флая не має значення яким класом ти подорожуєш з вагіни до могили) так життя ж - лише подорож (с) і згідно флая не має значення яким класом ти подорожуєш з вагіни до могили)

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 09 лис, 2018 08:46, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.