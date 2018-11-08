Розумію , що це не гарно, але як жити в конурі 27 метрів, і вчити решту життя?
У Долярчика балкон і сральнік як пів твоєї конури:-)
Зи. Навіть уявити не можу який би потоку омна лився на форум, якби ти знімав хату побільше і поцентральніше:-)
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:32
Розумію , що це не гарно, але як жити в конурі 27 метрів, і вчити решту життя?
У Долярчика балкон і сральнік як пів твоєї конури:-)
Зи. Навіть уявити не можу який би потоку омна лився на форум, якби ти знімав хату побільше і поцентральніше:-)
Всім процвітання!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:44
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так життя ж - лише подорож (с) і згідно флая не має значення яким класом ти подорожуєш з вагіни до могили)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 09 лис, 2018 08:46, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ось вона мрія Долярчика з юрами та миколами.
Люди вже вимерли від холоду, засікаючого дощу та голоду. Бо не знали що можна тераску засклити.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:48
Я ту набережную знаю over 40 лет. Она мне больше нравилась когда там просто намытый земснарядом песочек был и вода зловонно не цвела. "Инфраструктура похавать" сильно снижает возможность задорого продать ылитные метры т.к. тихо там только лютой зимой. "Семейные топы" очень любят позажигать ночью со своими королевами инстаграмма. И десяток православных байкеров (рядом с храмом) - вишенка на торте. Они дополняют сумашедших велосипедистов, занимающихся слаломом среди гуляющих мамаш с младенцами. Про то ылит Сильпо в следующий раз т.к. мне Novus больше нравится.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:55
вот про велосипедистов щас обидно было - они бы с удовольствием ездили по велодорожке которая там есть, если бы ипанутые овуляшки с колясками, айфонами и в спорткостюмах от джесси кутюр ее не занимали
а в остальном все так - прожил на гс 5 лет, не понравилось, хотя щас парк наталка канешна лучший в городе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:02
Опасения Сержика небезосновательны.
Приходный ордер куда? Есть ли у покупателя счет в банке? Куда была проводка с кассы 1002? Если ли у продава там же счет? Где движение средств между счетами? Сюда же добавим финмон - на каком основании такая сумма зашла кешем без подверждающих документов.
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