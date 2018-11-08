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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2656265726582659

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:32

  Gastarbaiter написав:
  zzzzzz написав:О понеслась )))
Скоро таких новостей будет больше )


Тобто з 1,229 тисячі гривень за 1 Гкал до майже 1,889 тисячі гривень.


О, ну хоть в чем-то Польшу догнали :mrgreen: У меня получается 1600 за Гкал + 120 постоянная.
Зображення

Розумію , що це не гарно, але як жити в конурі 27 метрів, і вчити решту життя?

У Долярчика балкон і сральнік як пів твоєї конури:-)

Зи. Навіть уявити не можу який би потоку омна лився на форум, якби ти знімав хату побільше і поцентральніше:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Навіть уявити не можу який би потоку омна лився на форум, якби ти знімав хату побільше і поцентральніше:-)


так життя ж - лише подорож (с) і згідно флая не має значення яким класом ти подорожуєш з вагіни до могили)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 09 лис, 2018 08:46, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ось вона мрія Долярчика з юрами та миколами.



Люди вже вимерли від холоду, засікаючого дощу та голоду. Бо не знали що можна тераску засклити.Зображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:48

  Libo написав:
  moniks написав:
  zzzzzz написав:Пшонка стайл ))
Или Цыганский замок ))

http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 98899.html


АГОНЬ :mrgreen: Береженого Бог бережет. Продаст - купит две в Барсе. Заявление на отставку написал же уже ? Или нет?


А мне пшонка головного мозга нравится ...
Может бы поменял мебель на белую кожанную ... Обожаю. :oops:
Согласен, планировка странная.
И не забывайте, что это район самой успешной молодежи. Не мажоров-нариков, а серьезных, уже семейных топ менеджеров. Хорошая инфраструктура похавать. Сильпо там блеск. Шикарная набережная. На черта мне такое за тыщи километров в Барсе? Неделю в год там я и в отеле поживу.
Вернусь, посмотрю. :?


Я ту набережную знаю over 40 лет. Она мне больше нравилась когда там просто намытый земснарядом песочек был и вода зловонно не цвела. "Инфраструктура похавать" сильно снижает возможность задорого продать ылитные метры т.к. тихо там только лютой зимой. "Семейные топы" очень любят позажигать ночью со своими королевами инстаграмма. И десяток православных байкеров (рядом с храмом) - вишенка на торте. Они дополняют сумашедших велосипедистов, занимающихся слаломом среди гуляющих мамаш с младенцами. Про то ылит Сильпо в следующий раз т.к. мне Novus больше нравится.
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:55

  moniks написав:Я ту набережную знаю over 40 лет. Она мне больше нравилась когда там просто намытый земснарядом песочек был и вода зловонно не цвела. "Инфраструктура похавать" сильно снижает возможность задорого продать ылитные метры т.к. тихо там только лютой зимой. "Семейные топы" очень любят позажигать ночью со своими королевами инстаграмма. И десяток православных байкеров (рядом с храмом) - вишенка на торте. Они дополняют сумашедших велосипедистов, занимающихся слаломом среди гуляющих мамаш с младенцами. Про то ылит Сильпо в следующий раз т.к. мне Novus больше нравится.


вот про велосипедистов щас обидно было - они бы с удовольствием ездили по велодорожке которая там есть, если бы ипанутые овуляшки с колясками, айфонами и в спорткостюмах от джесси кутюр ее не занимали
а в остальном все так - прожил на гс 5 лет, не понравилось, хотя щас парк наталка канешна лучший в городе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:02

  Serg-ik написав:
  Сержик написав:Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?

Как Serg-ik Сержику:
1. Приходный кассовый ордер на сумму сделки с подписями кассира
2 Расходный кассовый ордер на сумму сделки

Оба документа отображаются в учете банка без передачи денег в окошко и обратно. Хотя для "цирка" и видеокамер и это можно , наверное, организовать.

Опасения Сержика небезосновательны.
Приходный ордер куда? Есть ли у покупателя счет в банке? Куда была проводка с кассы 1002? Если ли у продава там же счет? Где движение средств между счетами? Сюда же добавим финмон - на каком основании такая сумма зашла кешем без подверждающих документов.
Faceless
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