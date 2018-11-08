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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26552656265726582659>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1180
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
34
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1180
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Навіть уявити не можу який би потоку омна лився на форум, якби ти знімав хату побільше і поцентральніше:-)


так життя ж - лише подорож (с) і згідно флая не має значення яким класом ти подорожуєш з вагіни до могили)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 09 лис, 2018 08:46, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ось вона мрія Долярчика з юрами та миколами.



Люди вже вимерли від холоду, засікаючого дощу та голоду. Бо не знали що можна тераску засклити.Зображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:48

  Libo написав:
  moniks написав:
  zzzzzz написав:Пшонка стайл ))
Или Цыганский замок ))

http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 98899.html


АГОНЬ :mrgreen: Береженого Бог бережет. Продаст - купит две в Барсе. Заявление на отставку написал же уже ? Или нет?


А мне пшонка головного мозга нравится ...
Может бы поменял мебель на белую кожанную ... Обожаю. :oops:
Согласен, планировка странная.
И не забывайте, что это район самой успешной молодежи. Не мажоров-нариков, а серьезных, уже семейных топ менеджеров. Хорошая инфраструктура похавать. Сильпо там блеск. Шикарная набережная. На черта мне такое за тыщи километров в Барсе? Неделю в год там я и в отеле поживу.
Вернусь, посмотрю. :?


Я ту набережную знаю over 40 лет. Она мне больше нравилась когда там просто намытый земснарядом песочек был и вода зловонно не цвела. "Инфраструктура похавать" сильно снижает возможность задорого продать ылитные метры т.к. тихо там только лютой зимой. "Семейные топы" очень любят позажигать ночью со своими королевами инстаграмма. И десяток православных байкеров (рядом с храмом) - вишенка на торте. Они дополняют сумашедших велосипедистов, занимающихся слаломом среди гуляющих мамаш с младенцами. Про то ылит Сильпо в следующий раз т.к. мне Novus больше нравится.
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:55

  moniks написав:Я ту набережную знаю over 40 лет. Она мне больше нравилась когда там просто намытый земснарядом песочек был и вода зловонно не цвела. "Инфраструктура похавать" сильно снижает возможность задорого продать ылитные метры т.к. тихо там только лютой зимой. "Семейные топы" очень любят позажигать ночью со своими королевами инстаграмма. И десяток православных байкеров (рядом с храмом) - вишенка на торте. Они дополняют сумашедших велосипедистов, занимающихся слаломом среди гуляющих мамаш с младенцами. Про то ылит Сильпо в следующий раз т.к. мне Novus больше нравится.


вот про велосипедистов щас обидно было - они бы с удовольствием ездили по велодорожке которая там есть, если бы ипанутые овуляшки с колясками, айфонами и в спорткостюмах от джесси кутюр ее не занимали
а в остальном все так - прожил на гс 5 лет, не понравилось, хотя щас парк наталка канешна лучший в городе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:02

  Serg-ik написав:
  Сержик написав:Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?

Как Serg-ik Сержику:
1. Приходный кассовый ордер на сумму сделки с подписями кассира
2 Расходный кассовый ордер на сумму сделки

Оба документа отображаются в учете банка без передачи денег в окошко и обратно. Хотя для "цирка" и видеокамер и это можно , наверное, организовать.

Опасения Сержика небезосновательны.
Приходный ордер куда? Есть ли у покупателя счет в банке? Куда была проводка с кассы 1002? Если ли у продава там же счет? Где движение средств между счетами? Сюда же добавим финмон - на каком основании такая сумма зашла кешем без подверждающих документов.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:43

  kingkongovets написав:ипанутые овуляшки с колясками,

Уже не первый раз Вы так высказываетесь.
Как-то не лепится образ чайлдфри с человеком, у которого несколько детей. :lol:
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:51

  Gastarbaiter написав:
  zzzzzz написав:О понеслась )))
Скоро таких новостей будет больше )


Тобто з 1,229 тисячі гривень за 1 Гкал до майже 1,889 тисячі гривень.


О, ну хоть в чем-то Польшу догнали :mrgreen: У меня получается 1600 за Гкал + 120 постоянная.
Зображення


За отопление по тарифу 10,28 злотых ( 80 грн ) за 3 месяца ???
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:51

  kingkongovets написав:
  moniks написав:Я ту набережную знаю over 40 лет. Она мне больше нравилась когда там просто намытый земснарядом песочек был и вода зловонно не цвела. "Инфраструктура похавать" сильно снижает возможность задорого продать ылитные метры т.к. тихо там только лютой зимой. "Семейные топы" очень любят позажигать ночью со своими королевами инстаграмма. И десяток православных байкеров (рядом с храмом) - вишенка на торте. Они дополняют сумашедших велосипедистов, занимающихся слаломом среди гуляющих мамаш с младенцами. Про то ылит Сильпо в следующий раз т.к. мне Novus больше нравится.


вот про велосипедистов щас обидно было - они бы с удовольствием ездили по велодорожке которая там есть, если бы ипанутые овуляшки с колясками, айфонами и в спорткостюмах от джесси кутюр ее не занимали
а в остальном все так - прожил на гс 5 лет, не понравилось, хотя щас парк наталка канешна лучший в городе


Эх - как всё измельчало. Я в молодости "с удовольствием" на своем спорт.веле на Русановку (к девушке) и обратно на Оболонь (к фазерам). После работы :mrgreen: Слалом-гассание среди пешеходов считаю занудством. Несется а педали не крутит :shock: И шоэто они такое делают :?: Мозоли на попах наращивают :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:
  kingkongovets написав:ипанутые овуляшки с колясками,

Уже не первый раз Вы так высказываетесь.
Как-то не лепится образ чайлдфри с человеком, у которого несколько детей. :lol:


а при чем здесь чайлдфри?
у меня есть определенное отношение к самкам человека, которые искренне считают шо весь мир вращается вокруг их яйцеклеток, но при чем тут дети?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11

  zzzzzz написав:Раздел Интерьер индивидуальной квартиры в современном стиле 2017
Все фото реальные !!! В конкурсе участвует 110 проектов.
Наслаждайтесь ( там надо зайти на каждый проект и там будет много фото )
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... stile-2017

Блин.... ничего не впечатлило. Правильно говорят итальянцы: "Весь дизайн делается в Италии". И даже пишут эту фразу (пардон, но точное написание не приведу) на упаковках своих обоев/краников и т.д...
J_P
 
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