Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
АГОНЬ Береженого Бог бережет. Продаст - купит две в Барсе. Заявление на отставку написал же уже ? Или нет?
А мне пшонка головного мозга нравится ... Может бы поменял мебель на белую кожанную ... Обожаю. Согласен, планировка странная. И не забывайте, что это район самой успешной молодежи. Не мажоров-нариков, а серьезных, уже семейных топ менеджеров. Хорошая инфраструктура похавать. Сильпо там блеск. Шикарная набережная. На черта мне такое за тыщи километров в Барсе? Неделю в год там я и в отеле поживу. Вернусь, посмотрю.
Я ту набережную знаю over 40 лет. Она мне больше нравилась когда там просто намытый земснарядом песочек был и вода зловонно не цвела. "Инфраструктура похавать" сильно снижает возможность задорого продать ылитные метры т.к. тихо там только лютой зимой. "Семейные топы" очень любят позажигать ночью со своими королевами инстаграмма. И десяток православных байкеров (рядом с храмом) - вишенка на торте. Они дополняют сумашедших велосипедистов, занимающихся слаломом среди гуляющих мамаш с младенцами. Про то ылит Сильпо в следующий раз т.к. мне Novus больше нравится.
moniks написав:Я ту набережную знаю over 40 лет. Она мне больше нравилась когда там просто намытый земснарядом песочек был и вода зловонно не цвела. "Инфраструктура похавать" сильно снижает возможность задорого продать ылитные метры т.к. тихо там только лютой зимой. "Семейные топы" очень любят позажигать ночью со своими королевами инстаграмма. И десяток православных байкеров (рядом с храмом) - вишенка на торте. Они дополняют сумашедших велосипедистов, занимающихся слаломом среди гуляющих мамаш с младенцами. Про то ылит Сильпо в следующий раз т.к. мне Novus больше нравится.
вот про велосипедистов щас обидно было - они бы с удовольствием ездили по велодорожке которая там есть, если бы ипанутые овуляшки с колясками, айфонами и в спорткостюмах от джесси кутюр ее не занимали а в остальном все так - прожил на гс 5 лет, не понравилось, хотя щас парк наталка канешна лучший в городе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Сержик написав:Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?
Как Serg-ik Сержику: 1. Приходный кассовый ордер на сумму сделки с подписями кассира 2 Расходный кассовый ордер на сумму сделки
Оба документа отображаются в учете банка без передачи денег в окошко и обратно. Хотя для "цирка" и видеокамер и это можно , наверное, организовать.
Опасения Сержика небезосновательны. Приходный ордер куда? Есть ли у покупателя счет в банке? Куда была проводка с кассы 1002? Если ли у продава там же счет? Где движение средств между счетами? Сюда же добавим финмон - на каком основании такая сумма зашла кешем без подверждающих документов.
moniks написав:Я ту набережную знаю over 40 лет. Она мне больше нравилась когда там просто намытый земснарядом песочек был и вода зловонно не цвела. "Инфраструктура похавать" сильно снижает возможность задорого продать ылитные метры т.к. тихо там только лютой зимой. "Семейные топы" очень любят позажигать ночью со своими королевами инстаграмма. И десяток православных байкеров (рядом с храмом) - вишенка на торте. Они дополняют сумашедших велосипедистов, занимающихся слаломом среди гуляющих мамаш с младенцами. Про то ылит Сильпо в следующий раз т.к. мне Novus больше нравится.
вот про велосипедистов щас обидно было - они бы с удовольствием ездили по велодорожке которая там есть, если бы ипанутые овуляшки с колясками, айфонами и в спорткостюмах от джесси кутюр ее не занимали а в остальном все так - прожил на гс 5 лет, не понравилось, хотя щас парк наталка канешна лучший в городе
Эх - как всё измельчало. Я в молодости "с удовольствием" на своем спорт.веле на Русановку (к девушке) и обратно на Оболонь (к фазерам). После работы Слалом-гассание среди пешеходов считаю занудством. Несется а педали не крутит И шоэто они такое делают Мозоли на попах наращивают