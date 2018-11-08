Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
moniks написав: Эх - как всё измельчало. Я в молодости "с удовольствием" на своем спорт.веле на Русановку (к девушке) и обратно на Оболонь (к фазерам). После работы Слалом-гассание среди пешеходов считаю занудством. Несется а педали не крутит И шоэто они такое делают Мозоли на попах наращивают
не знаю шо там щас измельчало, я в свои 48 проезжаю за сезон овер 10000 км и меньше чем 50 км за раз не еду, но если есть велодорожка, то зачем на нее переться без велика, да еще и прикрываясь детьми в колясках, как зеленые человечки мирным населением?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
moniks написав: Эх - как всё измельчало. Я в молодости "с удовольствием" на своем спорт.веле на Русановку (к девушке) и обратно на Оболонь (к фазерам). После работы Слалом-гассание среди пешеходов считаю занудством. Несется а педали не крутит И шоэто они такое делают Мозоли на попах наращивают
не знаю шо там щас измельчало, я в свои 48 проезжаю за сезон овер 10000 км и меньше чем 50 км за раз не еду, но если есть велодорожка, то зачем на нее переться без велика, да еще и прикрываясь детьми в колясках, как зеленые человечки мирным населением?
Так они же пешеход-ки. И если нет светофора - то они ходют Уже писал, но повторюсь. Киев давно перестал быть "городом для жизни". В нем, если получится, можно "порешать" и "свалить". В более "спокойное" место. Вело давно забросил. Ганять среди людей стыдно. По дорогам страшно. И душно.
J_P написав:Блин.... ничего не впечатлило. Правильно говорят итальянцы: "Весь дизайн делается в Италии". И даже пишут эту фразу (пардон, но точное написание не приведу) на упаковках своих обоев/краников и т.д...
В Итальянских музеях находится 70% мировых шедевров изобразительного и прочего искусства.
А еще стоит упомянуть что ведущие кузовные тюнинг-ателье тоже находятся в Италии
moniks написав:.... Уже писал, но повторюсь. Киев давно перестал быть "городом для жизни". В нем, если получится, можно "порешать" и "свалить". В более "спокойное" место. Вело давно забросил. Ганять среди людей стыдно. По дорогам страшно. И душно.
Поддержу. Но не из-за "страха" или "стыда". Перешел в режим: только (а-ля) фетбайк и только за чертой города. В детстве был "старт-шоссе". Ездили через вантовый мост на ГС, когда там еще не было метро. Проехался как-то спустя 25 лет и понял, что - см выделенное ))))
Востаннє редагувалось J_P в П'ят 09 лис, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.