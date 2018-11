Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11

moniks написав:

Эх - как всё измельчало. Я в молодости "с удовольствием" на своем спорт.веле на Русановку (к девушке) и обратно на Оболонь (к фазерам). После работы Слалом-гассание среди пешеходов считаю занудством. Несется а педали не крутит И шоэто они такое делают Мозоли на попах наращивают



не знаю шо там щас измельчало, я в свои 48 проезжаю за сезон овер 10000 км и меньше чем 50 км за раз не еду, но если есть велодорожка, то зачем на нее переться без велика, да еще и прикрываясь детьми в колясках, как зеленые человечки мирным населением? не знаю шо там щас измельчало, я в свои 48 проезжаю за сезон овер 10000 км и меньше чем 50 км за раз не еду, но если есть велодорожка, то зачем на нее переться без велика, да еще и прикрываясь детьми в колясках, как зеленые человечки мирным населением?

