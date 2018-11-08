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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2656265726582659>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1180
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
34
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1180
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moniks написав:
Эх - как всё измельчало. Я в молодости "с удовольствием" на своем спорт.веле на Русановку (к девушке) и обратно на Оболонь (к фазерам). После работы :mrgreen: Слалом-гассание среди пешеходов считаю занудством. Несется а педали не крутит :shock: И шоэто они такое делают :?: Мозоли на попах наращивают :lol:


не знаю шо там щас измельчало, я в свои 48 проезжаю за сезон овер 10000 км и меньше чем 50 км за раз не еду, но если есть велодорожка, то зачем на нее переться без велика, да еще и прикрываясь детьми в колясках, как зеленые человечки мирным населением?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:21

  kingkongovets написав:
moniks написав:
Эх - как всё измельчало. Я в молодости "с удовольствием" на своем спорт.веле на Русановку (к девушке) и обратно на Оболонь (к фазерам). После работы :mrgreen: Слалом-гассание среди пешеходов считаю занудством. Несется а педали не крутит :shock: И шоэто они такое делают :?: Мозоли на попах наращивают :lol:


не знаю шо там щас измельчало, я в свои 48 проезжаю за сезон овер 10000 км и меньше чем 50 км за раз не еду, но если есть велодорожка, то зачем на нее переться без велика, да еще и прикрываясь детьми в колясках, как зеленые человечки мирным населением?


Так они же пешеход-ки. И если нет светофора - то они ходют :mrgreen: Уже писал, но повторюсь. Киев давно перестал быть "городом для жизни". В нем, если получится, можно "порешать" и "свалить". В более "спокойное" место. Вело давно забросил. Ганять среди людей стыдно. По дорогам страшно. И душно.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:30

  airmax78 написав:UA, вот как еще без панорамных окон системы Dr. Mengele сделать фон за окном частью интерьера?
Зображення

Фотообои естественно.
И много в модноМПОвских домах приятного фона за окном? :mrgreen:
Востаннє редагувалось UA в П'ят 09 лис, 2018 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На финансе платят за каждый пост. Надо просто в личном разделе указать реквизиты карты для зачисления денег


А можно поподробнее?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Зашел на форум на свою голову )))
http://forum.domik.ua/lazurnyj-blyuz-tu ... 6-720.html

Такое красивое название Лазурный блюз.А там оказывается котельную отжали
На крыше достроили 1-3 этажа с квартирами :o
( дом каскадный по-этому высота надстройки разная)
Вы бы двор этого блюза посмотрели
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:34

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:На финансе платят за каждый пост. Надо просто в личном разделе указать реквизиты карты для зачисления денег


А можно поподробнее?

Конечно можно, но после оплаты на карту :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:35

  J_P написав:
  zzzzzz написав:Раздел Интерьер индивидуальной квартиры в современном стиле 2017
Все фото реальные !!! В конкурсе участвует 110 проектов.
Наслаждайтесь ( там надо зайти на каждый проект и там будет много фото )
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... stile-2017

Блин.... ничего не впечатлило. Правильно говорят итальянцы: "Весь дизайн делается в Италии". И даже пишут эту фразу (пардон, но точное написание не приведу) на упаковках своих обоев/краников и т.д...

В Итальянских музеях находится 70% мировых шедевров изобразительного и прочего искусства.
Пс. В плане дизайна сейчас испанцы в лидеры выбились.
И Мадрид интереснее Парижа....
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:39

  UA написав:
  J_P написав:Блин.... ничего не впечатлило. Правильно говорят итальянцы: "Весь дизайн делается в Италии". И даже пишут эту фразу (пардон, но точное написание не приведу) на упаковках своих обоев/краников и т.д...

В Итальянских музеях находится 70% мировых шедевров изобразительного и прочего искусства.

А еще стоит упомянуть что ведущие кузовные тюнинг-ателье тоже находятся в Италии
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К теме дизайна. Где черпать идея для бюджетного ремонта (не бомж) под аренду? Интересует визуализация, а не советы.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:42

  moniks написав:.... Уже писал, но повторюсь. Киев давно перестал быть "городом для жизни". В нем, если получится, можно "порешать" и "свалить". В более "спокойное" место. Вело давно забросил. Ганять среди людей стыдно. По дорогам страшно. И душно.

Поддержу. Но не из-за "страха" или "стыда".
Перешел в режим: только (а-ля) фетбайк и только за чертой города. В детстве был "старт-шоссе". Ездили через вантовый мост на ГС, когда там еще не было метро. Проехался как-то спустя 25 лет и понял, что - см выделенное ))))
Востаннє редагувалось J_P в П'ят 09 лис, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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