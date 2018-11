Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:46

moniks написав:

Так они же пешеход-ки. И если нет светофора - то они ходют Уже писал, но повторюсь. Киев давно перестал быть "городом для жизни". В нем, если получится, можно "порешать" и "свалить". В более "спокойное" место. Вело давно забросил. Ганять среди людей стыдно. По дорогам страшно. И душно. Так они же пешеход-ки. И если нет светофора - то они ходютУже писал, но повторюсь. Киев давно перестал быть "городом для жизни". В нем, если получится, можно "порешать" и "свалить". В более "спокойное" место. Вело давно забросил. Ганять среди людей стыдно. По дорогам страшно. И душно.



когда этим упоротым на всю голову "пешеходкам" делаешь замечание шо они находятся на велодорожке, да еще и с колясками и велосипедист может травмировать, в ответ звучит возмущенное "вы шо не видите шо я с ребенкааам?" но почему то на проезжую часть они при этом не прутся, ну то таке, вижу у местных дам уже и так дым из ушей пошел)

а для катания на велике в киеве при желании можно найти массу мест - но это повторюсь при наличии желания

как вариант можно закинуть вел на балкон и рассказывать про страшно, душно и пешеходов - тоже позиция) когда этим упоротым на всю голову "пешеходкам" делаешь замечание шо они находятся на велодорожке, да еще и с колясками и велосипедист может травмировать, в ответ звучит возмущенное "вы шо не видите шо я с ребенкааам?" но почему то на проезжую часть они при этом не прутся, ну то таке, вижу у местных дам уже и так дым из ушей пошел)а для катания на велике в киеве при желании можно найти массу мест - но это повторюсь при наличии желаниякак вариант можно закинуть вел на балкон и рассказывать про страшно, душно и пешеходов - тоже позиция)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.