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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2656265726582659

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1180
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
34
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1180
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:46

  moniks написав:
Так они же пешеход-ки. И если нет светофора - то они ходют :mrgreen: Уже писал, но повторюсь. Киев давно перестал быть "городом для жизни". В нем, если получится, можно "порешать" и "свалить". В более "спокойное" место. Вело давно забросил. Ганять среди людей стыдно. По дорогам страшно. И душно.


когда этим упоротым на всю голову "пешеходкам" делаешь замечание шо они находятся на велодорожке, да еще и с колясками и велосипедист может травмировать, в ответ звучит возмущенное "вы шо не видите шо я с ребенкааам?" но почему то на проезжую часть они при этом не прутся, ну то таке, вижу у местных дам уже и так дым из ушей пошел)
а для катания на велике в киеве при желании можно найти массу мест - но это повторюсь при наличии желания
как вариант можно закинуть вел на балкон и рассказывать про страшно, душно и пешеходов - тоже позиция)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:53

  J_P написав:Поддержу. Но не из-за "страха" или "стыда".
Перешел в режим: только (а-ля) фетбайк и только за чертой города. В детстве был "старт-шоссе". Ездили через вантовый мост на ГС, когда там еще не было метро. Проехался как-то спустя 25 лет и понял, что - см выделенное ))))


вы ж на оболони вроде живете?
труханов, муромец, чуть по трассе и вышгород, хотяновка и лебедивка - мало вам?
а фэт - узкоспециальный велик для пляжа и снега, хиппстеры на них очч любят фоткаться еще :mrgreen:
***, карочч
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 09 лис, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:56

  Kostia написав:К теме дизайна. Где черпать идея для бюджетного ремонта (не бомж) под аренду? Интересует визуализация, а не советы.

Обычно люди к третьему ремонту созревают, и то не все.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:58

kingkongovets
На новых дорожках с плиткой, даже спецом уложили плитку не рифленую и другого цвета, так по этим дорожка ВСЕГДА ездят мамаши с колясками и ходят пешеходы, при этом эта же в 3 раза большая дорожка но с мааленьким канавками в плитке - свободна...
Я еще понимаю когда там дите на детском самокате едет...
:evil:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 09 лис, 2018 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:01

  _Mykola_ написав:kingkongovets
На новых дорожках с плиткой, даже спецом уложили плитку не рифленую и другого цвета, так по этим дорожка ВСЕГДА ездят мамаши с колясками и ходят пешеходы, при этом эта же в 3 раза большая дорожка но с мааленьким канавками в плитке - свободна...
:evil:


вижу вы меня понимаете)

зы: на оболонской набережной в прошлом году велосипедист наехал на йорка, который бегал на тонком длинном шнурке от рулетки по велодорожке, пока его хозяйка трепалась с товарками - погибшую собачку канешно жалко, но на велосипедиста подали иск с требованием возместить ущерб в размере 1500$
еле отбили
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 09 лис, 2018 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:02

  kingkongovets написав:
  _Mykola_ написав:kingkongovets
На новых дорожках с плиткой, даже спецом уложили плитку не рифленую и другого цвета, так по этим дорожка ВСЕГДА ездят мамаши с колясками и ходят пешеходы, при этом эта же в 3 раза большая дорожка но с мааленьким канавками в плитке - свободна...
:evil:


вижу вы меня понимаете)

Сам иногда катаюсь с дитем в кресле. :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:05

  J_P написав:
  zzzzzz написав:Раздел Интерьер индивидуальной квартиры в современном стиле 2017
Все фото реальные !!! В конкурсе участвует 110 проектов.
Наслаждайтесь ( там надо зайти на каждый проект и там будет много фото )
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... stile-2017

Блин.... ничего не впечатлило. Правильно говорят итальянцы: "Весь дизайн делается в Италии". И даже пишут эту фразу (пардон, но точное написание не приведу) на упаковках своих обоев/краников и т.д...

Там есть неплохие проекты. Но и шума много: перегруженности декором, цветом, фактурами. Некоторые проекты выглядят так, как-будто дизайнеру поставили цель: нам надо освоить штуцер на каждом метре - ваяй.
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