Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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moniks написав: Так они же пешеход-ки. И если нет светофора - то они ходют Уже писал, но повторюсь. Киев давно перестал быть "городом для жизни". В нем, если получится, можно "порешать" и "свалить". В более "спокойное" место. Вело давно забросил. Ганять среди людей стыдно. По дорогам страшно. И душно.
когда этим упоротым на всю голову "пешеходкам" делаешь замечание шо они находятся на велодорожке, да еще и с колясками и велосипедист может травмировать, в ответ звучит возмущенное "вы шо не видите шо я с ребенкааам?" но почему то на проезжую часть они при этом не прутся, ну то таке, вижу у местных дам уже и так дым из ушей пошел) а для катания на велике в киеве при желании можно найти массу мест - но это повторюсь при наличии желания как вариант можно закинуть вел на балкон и рассказывать про страшно, душно и пешеходов - тоже позиция)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
J_P написав:Поддержу. Но не из-за "страха" или "стыда". Перешел в режим: только (а-ля) фетбайк и только за чертой города. В детстве был "старт-шоссе". Ездили через вантовый мост на ГС, когда там еще не было метро. Проехался как-то спустя 25 лет и понял, что - см выделенное ))))
вы ж на оболони вроде живете? труханов, муромец, чуть по трассе и вышгород, хотяновка и лебедивка - мало вам? а фэт - узкоспециальный велик для пляжа и снега, хиппстеры на них очч любят фоткаться еще ***, карочч
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 09 лис, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets На новых дорожках с плиткой, даже спецом уложили плитку не рифленую и другого цвета, так по этим дорожка ВСЕГДА ездят мамаши с колясками и ходят пешеходы, при этом эта же в 3 раза большая дорожка но с мааленьким канавками в плитке - свободна... Я еще понимаю когда там дите на детском самокате едет...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 09 лис, 2018 11:01, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:kingkongovets На новых дорожках с плиткой, даже спецом уложили плитку не рифленую и другого цвета, так по этим дорожка ВСЕГДА ездят мамаши с колясками и ходят пешеходы, при этом эта же в 3 раза большая дорожка но с мааленьким канавками в плитке - свободна...
вижу вы меня понимаете)
зы: на оболонской набережной в прошлом году велосипедист наехал на йорка, который бегал на тонком длинном шнурке от рулетки по велодорожке, пока его хозяйка трепалась с товарками - погибшую собачку канешно жалко, но на велосипедиста подали иск с требованием возместить ущерб в размере 1500$ еле отбили
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 09 лис, 2018 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
_Mykola_ написав:kingkongovets На новых дорожках с плиткой, даже спецом уложили плитку не рифленую и другого цвета, так по этим дорожка ВСЕГДА ездят мамаши с колясками и ходят пешеходы, при этом эта же в 3 раза большая дорожка но с мааленьким канавками в плитке - свободна...
Блин.... ничего не впечатлило. Правильно говорят итальянцы: "Весь дизайн делается в Италии". И даже пишут эту фразу (пардон, но точное написание не приведу) на упаковках своих обоев/краников и т.д...
Там есть неплохие проекты. Но и шума много: перегруженности декором, цветом, фактурами. Некоторые проекты выглядят так, как-будто дизайнеру поставили цель: нам надо освоить штуцер на каждом метре - ваяй.