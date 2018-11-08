Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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J_P написав:А чтобы доехать в Вышгород/Хотяновку/Лебедевку нужно ехать по трассе со скоростью более 100 км в час (в общем потоке). Такого велика у меня еще нет )))) Поэтому катаюсь за городом по лесным дорогам в той же Лебедевке/Ровжах/Жукине/Воропаеве, доезжая до дачи на внедорожнике. И да, я хоть и не хипстер, но по снегу иногда езжу. А по песку в сосняке - постоянно.
до вышгорода (набережной) с оболони 5 км - какие 100 км/ч, вы о чем?) там вполне хватает места справа от машин на дороге вы ж вроде думающий чел, а штамп на штампе
зы: по сосняку на обычном мтб - никак?) и фэт - это именно для снежной целины и пляжа, поставьте на мтб шипованные швальбе марафон винтер и будет вам счастье, если любите носом при катании шморгать)
kingkongovets написав:до вышгорода (набережной) с оболони 5 км - какие 100 км/ч, вы о чем?) там вполне хватает места справа от машин на дороге
Когда я своей мадам подарил права и машину, я целое лето обучал ее сначала "не вжимать" велосипедистов в обочину на трассе Оболонь-Вышгород-Ровжи, а потом "не сдувать" их с дороги, когда она пролетала мимо них на скорости 80-100 км в час. Но так и не приучил ((((
kingkongovets написав:до вышгорода (набережной) с оболони 5 км - какие 100 км/ч, вы о чем?) там вполне хватает места справа от машин на дороге
Когда я своей мадам подарил права и машину, я целое лето обучал ее сначала "не вжимать" велосипедистов в обочину на трассе Оболонь-Вышгород-Ровжи, а потом "не сдувать" их с дороги, когда она пролетала мимо них на скорости 80-100 км в час. Но так и не приучил ((((
kingkongovets написав:до вышгорода (набережной) с оболони 5 км - какие 100 км/ч, вы о чем?) там вполне хватает места справа от машин на дороге
Когда я своей мадам подарил права и машину, я целое лето обучал ее сначала "не вжимать" велосипедистов в обочину на трассе Оболонь-Вышгород-Ровжи, а потом "не сдувать" их с дороги, когда она пролетала мимо них на скорости 80-100 км в час. Но так и не приучил ((((
Вы не провели практические занятия, поєтому и не усвоила. Надо было просто сесть на велосипеды и проехаться с ней по этой трассе.
В приципе, если не хочется ехать по трассе на Вышгород, то можно ехать по обочине (за отбойниками возле Верблюда + потом около КП поехать через дачный поселок), с него можно выехать уже на повороте вьезда в Вышгород.
zzzzzz написав:За отопление по тарифу 10,28 злотых ( 80 грн ) за 3 месяца ???
Тепло было, отопление почти не использовал. Потом за 1 квартал 2018, конечно, намного больше были суммы. Но это по общедомовому счетчику с разброской пропорционально площади. Дом был новый (сдача в начале 2017), возможно, еще какие-то квартиры не заселились. Хотя, судя по свету в окнах и количеству машин во дворе, заселенность была приличная. Там есть цена за 1 ГДж (51,38 зл.). Чтобы перевести в Гкал, нужно умножить на 4,18.