Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:22

J_P написав: А чтобы доехать в Вышгород/Хотяновку/Лебедевку нужно ехать по трассе со скоростью более 100 км в час (в общем потоке). Такого велика у меня еще нет )))) Поэтому катаюсь за городом по лесным дорогам в той же Лебедевке/Ровжах/Жукине/Воропаеве, доезжая до дачи на внедорожнике.

И да, я хоть и не хипстер, но по снегу иногда езжу. А по песку в сосняке - постоянно. А чтобы доехать в Вышгород/Хотяновку/Лебедевку нужно ехать по трассе со скоростью более 100 км в час (в общем потоке). Такого велика у меня еще нет )))) Поэтому катаюсь за городом по лесным дорогам в той же Лебедевке/Ровжах/Жукине/Воропаеве, доезжая до дачи на внедорожнике.И да, я хоть и не хипстер, но по снегу иногда езжу. А по песку в сосняке - постоянно.



до вышгорода (набережной) с оболони 5 км - какие 100 км/ч, вы о чем?)

там вполне хватает места справа от машин на дороге

вы ж вроде думающий чел, а штамп на штампе



зы: по сосняку на обычном мтб - никак?)

и фэт - это именно для снежной целины и пляжа, поставьте на мтб шипованные швальбе марафон винтер и будет вам счастье, если любите носом при катании шморгать)



ззы: ролик про нынешнюю осень на трухановом - это опять же в ответ на штамп "в киеве негде ездить на велике"

https://www.youtube.com/watch?v=btad6kYHsAA до вышгорода (набережной) с оболони 5 км - какие 100 км/ч, вы о чем?)там вполне хватает места справа от машин на дорогевы ж вроде думающий чел, а штамп на штампезы: по сосняку на обычном мтб - никак?)и фэт - это именно для снежной целины и пляжа, поставьте на мтб шипованные швальбе марафон винтер и будет вам счастье, если любите носом при катании шморгать)ззы: ролик про нынешнюю осень на трухановом - это опять же в ответ на штамп "в киеве негде ездить на велике"

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.