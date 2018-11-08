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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2657265826592660

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1181
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
35
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1181
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:22

  J_P написав:А чтобы доехать в Вышгород/Хотяновку/Лебедевку нужно ехать по трассе со скоростью более 100 км в час (в общем потоке). Такого велика у меня еще нет )))) Поэтому катаюсь за городом по лесным дорогам в той же Лебедевке/Ровжах/Жукине/Воропаеве, доезжая до дачи на внедорожнике.
И да, я хоть и не хипстер, но по снегу иногда езжу. А по песку в сосняке - постоянно.


до вышгорода (набережной) с оболони 5 км - какие 100 км/ч, вы о чем?)
там вполне хватает места справа от машин на дороге
вы ж вроде думающий чел, а штамп на штампе

зы: по сосняку на обычном мтб - никак?)
и фэт - это именно для снежной целины и пляжа, поставьте на мтб шипованные швальбе марафон винтер и будет вам счастье, если любите носом при катании шморгать)

ззы: ролик про нынешнюю осень на трухановом - это опять же в ответ на штамп "в киеве негде ездить на велике"
https://www.youtube.com/watch?v=btad6kYHsAA
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:37

  kingkongovets написав:до вышгорода (набережной) с оболони 5 км - какие 100 км/ч, вы о чем?)
там вполне хватает места справа от машин на дороге

Когда я своей мадам подарил права и машину, я целое лето обучал ее сначала "не вжимать" велосипедистов в обочину на трассе Оболонь-Вышгород-Ровжи, а потом "не сдувать" их с дороги, когда она пролетала мимо них на скорости 80-100 км в час.
Но так и не приучил ((((
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:40

  J_P написав:
  kingkongovets написав:до вышгорода (набережной) с оболони 5 км - какие 100 км/ч, вы о чем?)
там вполне хватает места справа от машин на дороге

Когда я своей мадам подарил права и машину, я целое лето обучал ее сначала "не вжимать" велосипедистов в обочину на трассе Оболонь-Вышгород-Ровжи, а потом "не сдувать" их с дороги, когда она пролетала мимо них на скорости 80-100 км в час.
Но так и не приучил ((((


вашей даме невероятно повезло с таким щедрым кавалером)
сделайте ей еще один небольшой подарок - подарите ей это, 4 грн всего
https://velosiped.com/tovary/knigi_ta_s ... ers15.html

зы: подсказка - наклеить можно не только на машину
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:41

  J_P написав:
  kingkongovets написав:до вышгорода (набережной) с оболони 5 км - какие 100 км/ч, вы о чем?)
там вполне хватает места справа от машин на дороге

Когда я своей мадам подарил права и машину, я целое лето обучал ее сначала "не вжимать" велосипедистов в обочину на трассе Оболонь-Вышгород-Ровжи, а потом "не сдувать" их с дороги, когда она пролетала мимо них на скорости 80-100 км в час.
Но так и не приучил ((((

Вы не провели практические занятия, поєтому и не усвоила. Надо было просто сесть на велосипеды и проехаться с ней по этой трассе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:43

  airmax78 написав:Вы не провели практические занятия, поєтому и не усвоила. Надо было просто сесть на велосипеды и проехаться с ней по этой трассе.


плюсанул, но попробуйте пересадить даму из подаренного авто на вел гг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В приципе, если не хочется ехать по трассе на Вышгород, то можно ехать по обочине (за отбойниками возле Верблюда + потом около КП поехать через дачный поселок), с него можно выехать уже на повороте вьезда в Вышгород.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:02

  zzzzzz написав:За отопление по тарифу 10,28 злотых ( 80 грн ) за 3 месяца ???

Тепло было, отопление почти не использовал. Потом за 1 квартал 2018, конечно, намного больше были суммы.
Но это по общедомовому счетчику с разброской пропорционально площади. Дом был новый (сдача в начале 2017), возможно, еще какие-то квартиры не заселились. Хотя, судя по свету в окнах и количеству машин во дворе, заселенность была приличная.
Там есть цена за 1 ГДж (51,38 зл.). Чтобы перевести в Гкал, нужно умножить на 4,18.
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