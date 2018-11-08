Бунтуют, холопы....
комент...Там на днях *евробляхер* машину свою сжег, не посрамите честь - поджигайте дом!...)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:35
Можна подумати що не тре тепер розмитнити:-)
Всім процвітання!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:37
Для 1 человека 1к. квартиры вполне достаточно, имхо. Не вижу смысла оплачивать аренду и содержание ненужной жилплощади. Заманивать мальвин аппартаментами в центре? Как бы уже давно не актуально.
С центральностью тоже все норм: 10 минут пешком до работы, до центра (куда езжу 1-2 раза в месяц) 20 минут трамвайчиком, магазин через дорогу. Что еще нужно? Вид на замок и реку? Ну так мне близость к работе важнее. Тратить лишнее время и деньги - зачем?
ПС. Первый, вы у меня в ЧС, так что можете не пыжиться в дальнейшем.
|