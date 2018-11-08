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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2659266026612662>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1181
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
35
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1181
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kyk написав:А со стороны


Бунтуют, холопы....

комент...Там на днях *евробляхер* машину свою сжег, не посрамите честь - поджигайте дом!...)
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:35

  Чукча2 написав:
  kyk написав:А со стороны


Бунтуют, холопы....

комент...Там на днях *евробляхер* машину свою сжег, не посрамите честь - поджигайте дом!...)

Можна подумати що не тре тепер розмитнити:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:37

  kingkongovets написав:
Первый написав:Навіть уявити не можу який би потоку омна лився на форум, якби ти знімав хату побільше і поцентральніше:-)


так життя ж - лише подорож (с) і згідно флая не має значення яким класом ти подорожуєш з вагіни до могили)

Для 1 человека 1к. квартиры вполне достаточно, имхо. Не вижу смысла оплачивать аренду и содержание ненужной жилплощади. Заманивать мальвин аппартаментами в центре? Как бы уже давно не актуально.
С центральностью тоже все норм: 10 минут пешком до работы, до центра (куда езжу 1-2 раза в месяц) 20 минут трамвайчиком, магазин через дорогу. Что еще нужно? Вид на замок и реку? Ну так мне близость к работе важнее. Тратить лишнее время и деньги - зачем?

ПС. Первый, вы у меня в ЧС, так что можете не пыжиться в дальнейшем.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:14

  Gastarbaiter написав:Для 1 человека 1к. квартиры вполне достаточно, имхо. Не вижу смысла оплачивать аренду и содержание ненужной жилплощади. Заманивать мальвин аппартаментами в центре? Как бы уже давно не актуально.


1к нормальной будет только в случае кухни-гостиной, метров от 20
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:27

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:
Первый написав:Навіть уявити не можу який би потоку омна лився на форум, якби ти знімав хату побільше і поцентральніше:-)


так життя ж - лише подорож (с) і згідно флая не має значення яким класом ти подорожуєш з вагіни до могили)

Для 1 человека 1к. квартиры вполне достаточно, имхо. Не вижу смысла оплачивать аренду и содержание ненужной жилплощади. Заманивать мальвин аппартаментами в центре? Как бы уже давно не актуально.
С центральностью тоже все норм: 10 минут пешком до работы, до центра (куда езжу 1-2 раза в месяц) 20 минут трамвайчиком, магазин через дорогу. Что еще нужно? Вид на замок и реку? Ну так мне близость к работе важнее. Тратить лишнее время и деньги - зачем?

ПС. Первый, вы у меня в ЧС, так что можете не пыжиться в дальнейшем.

27 квадратов однокомнатная квартира:-)
Тома окуїтельної інформації про забиті вікна.
Хвилі про вікна в вікна, і так жити нізя.

А по факту. Сам так і живу і це нормально... сумно... хоча і прогнозовано.
Зи. Ще один віщає про забиті вікна з кімнати гуртожитку німеччини....
Зи.зи. І з напівпідвалу іпеней ірпеня.


Хвилинка реальної інформації. Жк севен. В жодному з 4х будинків у продажу вже не має однокімнатних квартир. В 4му є двухи від 63 квадратів по 24 кгрн за квадрат. Моноліт ще не готов. При 100% знижка 10%

Є нежитлові на -1 рівні по 18-24 кгрн
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:56

  Первый написав:
Хвилинка реальної інформації. Жк севен. В жодному з 4х будинків у продажу вже не має однокімнатних квартир. В 4му є двухи від 63 квадратів по 24 кгрн за квадрат. Моноліт ще не готов. При 100% знижка 10%

Є нежитлові на -1 рівні по 18-24 кгрн

Вот я их не понимаю: сделай они керамогранит вместо мокрого фасада - могли бы спокойно по 30+к за метр заряжать. Неужели оно того не стоило?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:59

  Первый написав:
Хвилинка реальної інформації. Жк севен. В жодному з 4х будинків у продажу вже не має однокімнатних квартир. В 4му є двухи від 63 квадратів по 24 кгрн за квадрат. Моноліт ще не готов. При 100% знижка 10%

Є нежитлові на -1 рівні по 18-24 кгрн


Интересно, когда застроят весь полуостров, как будут понтоваться жильцы Ривер стоуна, там вроде цены до 3к$ доходили ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:04

  Первый написав:ЖК Севен

Какая была стоимость м2 и общая цена 1-комн.кв.?
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вроде такое на антоновича 136 дим строить будет
33 этажа

Зображення

апд: пардон, тока шо подсказали шо это бывший кановский проект бц
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 09 лис, 2018 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:09

  airmax78 написав:
  Первый написав:
Хвилинка реальної інформації. Жк севен. В жодному з 4х будинків у продажу вже не має однокімнатних квартир. В 4му є двухи від 63 квадратів по 24 кгрн за квадрат. Моноліт ще не готов. При 100% знижка 10%

Є нежитлові на -1 рівні по 18-24 кгрн

Вот я их не понимаю: сделай они керамогранит вместо мокрого фасада - могли бы спокойно по 30+к за метр заряжать. Неужели оно того не стоило?



Читали гілку, особливо захара, хомякоїда і ко. Думали точно, країні пісець. А так хоч по 18 продамо.
А в реалі +- 300 квартир по ляму продано....
Із них половина з терміном будівництва до 1 кварталу 2020 року.
Всім процвітання!
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