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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:24
kyk написав:
А со стороны
Бунтуют, холопы....
комент...Там на днях *евробляхер* машину свою сжег, не посрамите честь - поджигайте дом!...)
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Чукча2
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:35
Чукча2 написав: kyk написав:
А со стороны
Бунтуют, холопы....
комент...Там на днях *евробляхер* машину свою сжег, не посрамите честь - поджигайте дом!...)
Можна подумати що не тре тепер розмитнити:-)
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:37
kingkongovets написав:
Первый написав:Навіть уявити не можу який би потоку омна лився на форум, якби ти знімав хату побільше і поцентральніше:-)
так життя ж - лише подорож (с) і згідно флая не має значення яким класом ти подорожуєш з вагіни до могили)
Для 1 человека 1к. квартиры вполне достаточно, имхо. Не вижу смысла оплачивать аренду и содержание ненужной жилплощади. Заманивать мальвин аппартаментами в центре? Как бы уже давно не актуально.
С центральностью тоже все норм: 10 минут пешком до работы, до центра (куда езжу 1-2 раза в месяц) 20 минут трамвайчиком, магазин через дорогу. Что еще нужно? Вид на замок и реку? Ну так мне близость к работе важнее. Тратить лишнее время и деньги - зачем?
ПС. Первый, вы у меня в ЧС, так что можете не пыжиться в дальнейшем.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:14
Gastarbaiter написав:
Для 1 человека 1к. квартиры вполне достаточно, имхо. Не вижу смысла оплачивать аренду и содержание ненужной жилплощади. Заманивать мальвин аппартаментами в центре? Как бы уже давно не актуально.
1к нормальной будет только в случае кухни-гостиной, метров от 20
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:27
Gastarbaiter написав: kingkongovets написав:
Первый написав:Навіть уявити не можу який би потоку омна лився на форум, якби ти знімав хату побільше і поцентральніше:-)
так життя ж - лише подорож (с) і згідно флая не має значення яким класом ти подорожуєш з вагіни до могили)
Для 1 человека 1к. квартиры вполне достаточно, имхо. Не вижу смысла оплачивать аренду и содержание ненужной жилплощади. Заманивать мальвин аппартаментами в центре? Как бы уже давно не актуально.
С центральностью тоже все норм: 10 минут пешком до работы, до центра (куда езжу 1-2 раза в месяц) 20 минут трамвайчиком, магазин через дорогу. Что еще нужно? Вид на замок и реку? Ну так мне близость к работе важнее. Тратить лишнее время и деньги - зачем?
ПС. Первый, вы у меня в ЧС, так что можете не пыжиться в дальнейшем.
27 квадратов однокомнатная квартира:-)
Тома окуїтельної інформації про забиті вікна.
Хвилі про вікна в вікна, і так жити нізя.
А по факту. Сам так і живу і це нормально... сумно... хоча і прогнозовано.
Зи. Ще один віщає про забиті вікна з кімнати гуртожитку німеччини....
Зи.зи. І з напівпідвалу іпеней ірпеня.
Хвилинка реальної інформації. Жк севен. В жодному з 4х будинків у продажу вже не має однокімнатних квартир. В 4му є двухи від 63 квадратів по 24 кгрн за квадрат. Моноліт ще не готов. При 100% знижка 10%
Є нежитлові на -1 рівні по 18-24 кгрн
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:56
Первый написав:
Хвилинка реальної інформації. Жк севен. В жодному з 4х будинків у продажу вже не має однокімнатних квартир. В 4му є двухи від 63 квадратів по 24 кгрн за квадрат. Моноліт ще не готов. При 100% знижка 10%
Є нежитлові на -1 рівні по 18-24 кгрн
Вот я их не понимаю: сделай они керамогранит вместо мокрого фасада - могли бы спокойно по 30+к за метр заряжать. Неужели оно того не стоило?
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airmax78
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:59
Первый написав:
Хвилинка реальної інформації. Жк севен. В жодному з 4х будинків у продажу вже не має однокімнатних квартир. В 4му є двухи від 63 квадратів по 24 кгрн за квадрат. Моноліт ще не готов. При 100% знижка 10%
Є нежитлові на -1 рівні по 18-24 кгрн
Интересно, когда застроят весь полуостров, как будут понтоваться жильцы Ривер стоуна, там вроде цены до 3к$ доходили ?
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:04
Первый написав:
ЖК Севен
Какая была стоимость м2 и общая цена 1-комн.кв.?
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:04
вроде такое на антоновича 136 дим строить будет
33 этажа
апд: пардон, тока шо подсказали шо это бывший кановский проект бц
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 09 лис, 2018 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:09
airmax78 написав: Первый написав:
Хвилинка реальної інформації. Жк севен. В жодному з 4х будинків у продажу вже не має однокімнатних квартир. В 4му є двухи від 63 квадратів по 24 кгрн за квадрат. Моноліт ще не готов. При 100% знижка 10%
Є нежитлові на -1 рівні по 18-24 кгрн
Вот я их не понимаю: сделай они керамогранит вместо мокрого фасада - могли бы спокойно по 30+к за метр заряжать. Неужели оно того не стоило?
Читали гілку, особливо захара, хомякоїда і ко. Думали точно, країні пісець. А так хоч по 18 продамо.
А в реалі +- 300 квартир по ляму продано....
Із них половина з терміном будівництва до 1 кварталу 2020 року.
Всім процвітання!
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Первый
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