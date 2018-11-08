в прыжке можно будет хвататься за шасси пролетающих самолётов
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:09
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:10
kingkongovets
Тигипко сейчас очень активный стал.
Вон землю купил на Красноармейской 35-37 , это там где давным давно рухнул дом из-за того что тупые ремонтники демонтировали несущие стены.
Интересно он там будет строить гостиницу или жилую 30-этажку влепит ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это в ыеще в италиях франциях и англиях не были
там еще похлеще будет
например по сравнению с Парижем/Римом - Киев чистейщий город
Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:13
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
по моему круче всего с этим будет у жильцов верхних этажей зе лейкс и совских прудов, которые продолжают строить несмотря на все запреты)
и вселятся потом туда нелохи-вильнолюды и начнется та же песня шо и с мегой
зы: по антоновича 136 - проект еще в работе, жилая высотка, тигипковская прокладка виолия фигурирует
пока больше инфы нема, тока шо уточнил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:18
Здесь это уже называют 2к.
Помните старый анекдот?
Вот и я как животное. Мне все эти кухни-гостиные просто НЕ НАДО. Это не значит, что я не могу себе позволить что-то большее/лучшее.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:24
Всім процвітання!
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