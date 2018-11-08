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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2659266026612662

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1181
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
35
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1181
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:09

  kingkongovets написав:33 этажа

в прыжке можно будет хвататься за шасси пролетающих самолётов
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:10

kingkongovets

Тигипко сейчас очень активный стал.
Вон землю купил на Красноармейской 35-37 , это там где давным давно рухнул дом из-за того что тупые ремонтники демонтировали несущие стены.

https://biz.censor.net.ua/news/3091146/ ... ntre_kieva

Интересно он там будет строить гостиницу или жилую 30-этажку влепит ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Слава Богу хоть я теперь не часто вижу как вытряхивают половики с балконов и выбивают ковры на заборе (но даже это время от времени встречается). Можно составить целый список свинства, присущего нашим согражданам.


это в ыеще в италиях франциях и англиях не были

там еще похлеще будет

например по сравнению с Парижем/Римом - Киев чистейщий город
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:33 этажа

в прыжке можно будет хвататься за шасси пролетающих самолётов


по моему круче всего с этим будет у жильцов верхних этажей зе лейкс и совских прудов, которые продолжают строить несмотря на все запреты)
и вселятся потом туда нелохи-вильнолюды и начнется та же песня шо и с мегой

зы: по антоновича 136 - проект еще в работе, жилая высотка, тигипковская прокладка виолия фигурирует
пока больше инфы нема, тока шо уточнил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:18

  Mazay256 написав:1к нормальной будет только в случае кухни-гостиной, метров от 20

Здесь это уже называют 2к.
Помните старый анекдот?
Русский на банкете в Штатах: ест, пьет все подряд.
Рядом с ним останавливается американец. Русский:
- Тебя как зовут?
- Смит.
- Ешь, Смит!
- Не хочу.
- Ешь - халява.
- Я ем тогда, когда хочу есть.
- Не понимаю...
- Когда хочу есть, я - ем! Когда не хочу есть, я - не ем!
- Ну, ты прямо как животное какое!


Вот и я как животное. Мне все эти кухни-гостиные просто НЕ НАДО. Это не значит, что я не могу себе позволить что-то большее/лучшее.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:24

  l66 написав:
  Первый написав:ЖК Севен

Какая была стоимость м2 и общая цена 1-комн.кв.?

Легко.

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