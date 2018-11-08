RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2661266226632664>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1181
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
35
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1181
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:05

  J_P написав:
  airmax78 написав:.... Я с ностальгией вспоминаю время, когда мы жили в 125-метровой трехе и мне было проще позвонить жене, чем до нее докричаться (о том, чтобы идти - не могло быть и речи - можно было устать в пути). Зато сейчас, сидя за столом в кухне, я могу достать практически все, не вставая с табурета.

Макс, вы пробили у меня слезу ))). В том смысле, что до слез восхищен вашей женой, что после жизни в 125кв метрах она еще не ушла от вас/вынесла вам мозг ))))

Цей може:-)



Зображення
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13514
З нами з: 27.10.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:07

  airmax78 написав:Попробуйте пожить в большой квартире. Вам понравится. Я с ностальгией вспоминаю время, когда мы жили в 125-метровой трехе и мне было проще позвонить жене, чем до нее докричаться (о том, чтобы идти - не могло быть и речи - можно было устать в пути). Зато сейчас, сидя за столом в кухне, я могу достать практически все, не вставая с табурета.

Большая квартира имеет смысл если живет более 1 человека. Нет, наверное, было бы неплохо иметь и для себя одного 125 метров: тут тренажеры поставил, там библиотека, в том углу бар, в этом джакузи и т.д, и т.п. Но этот праздник жизни я, увы, не потянул бы (да, вот такой я нищеброд). А если сравнивать средне-стандартную 2к и 1к, то разница для меня будет именно в лишних метрах для отопления, лишних поверхностях для пыли, лишних 50-100 баксах аренды. А пользы в этом всем лично для меня 0. Так зачем? Лучше я на эту сэкономленную 1000 баксов на отдых поеду.
Сейчас к приезду семьи, разумеется, перебрался в большую.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 462
З нами з: 26.02.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:08

#зрада!?

"КГГА снизила столичные тарифы на отопление и горячую воду"
https://lb.ua/economics/2018/11/09/4120 ... arifi.html

буитдешеветь! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9916
З нами з: 05.06.13
Подякував: 432 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:09

  Первый написав:Цей може:-)



Зображення

Это я писал под впечатлением от Оранжа: монолит по 13000 грн. за метр.
airmax78
 
Повідомлень: 26702
З нами з: 25.10.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 2964 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:10

  J_P написав:...она еще не вынесла вам мозг

не знаю, как вам, а мне кажется, что справилась вполне
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13269
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 3732 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:11

  J_P написав:
  airmax78 написав:.... Я с ностальгией вспоминаю время, когда мы жили в 125-метровой трехе и мне было проще позвонить жене, чем до нее докричаться (о том, чтобы идти - не могло быть и речи - можно было устать в пути). Зато сейчас, сидя за столом в кухне, я могу достать практически все, не вставая с табурета.

Макс, вы пробили у меня слезу ))). В том смысле, что до слез восхищен вашей женой, что после жизни в 125кв метрах она еще не ушла от вас/вынесла вам мозг ))))

Она мне обещала: "в богатстве и бедности...и т.д., пока смерть не разлучит нас". Не вижу никакого подвига с ее стороны. Просто выполнение договорных обязательств. Мы же не восхищаемся заемщиками, которые погасили валютную ипотеку (я, кстати, честно все погасил).
airmax78
 
Повідомлень: 26702
З нами з: 25.10.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 2964 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:46

Лидер "АвтоЕвроСила" сжег свой автомобиль в знак протеста. Видео
http://kriminal.tv/news/lider_avtoevrosila_szheg_svoj_avtomobil_v_znak_protesta_video.html
Важно, чтоб народ ничего подобного не делал, когда квартиры начнут за долги забирать...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8429
З нами з: 10.06.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:48

  Прохожий написав:"КГГА снизила столичные тарифы на отопление и горячую воду"
https://lb.ua/economics/2018/11/09/4120 ... arifi.html

буитдешеветь! :mrgreen:


Отличные новости, а кто оплатит этот праздник жизни ?
А потом когда будут лопатся магистральные трубы у Киевтеплоэнерго то опять будут винить папередников))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28794
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2820 раз.
Подякували: 4644 раз.
 
Профіль
7
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:59

  Прохожий написав:"КГГА снизила столичные тарифы на отопление и горячую воду"
https://lb.ua/economics/2018/11/09/4120 ... arifi.html

буитдешеветь! :mrgreen:


Тариф на теплоэнергию для населения при наличии квартирного или домового счетчика тоже несущественно снижен: с 1354,78 до 1354,36 гривен/Гкал. :?
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 05.01.14
Подякував: 252 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:02

  Прохожий написав:"КГГА снизила столичные тарифы на отопление и горячую воду"
https://lb.ua/economics/2018/11/09/4120 ... arifi.html

буитдешеветь! :mrgreen:


Киев - 23.09 грн за кв м
Одесса - 52.92 грн за кв м

Есть небольшая разница, однако.
freeze
4
 
Повідомлень: 8436
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2423 раз.
Подякували: 3378 раз.
 
Профіль
14
1
1
  #<1 ... 2661266226632664>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1178, 1179, 1180
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11790 2099024
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 16:39
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 251
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167914
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.