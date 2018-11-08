Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:07

airmax78 написав: Попробуйте пожить в большой квартире. Вам понравится. Я с ностальгией вспоминаю время, когда мы жили в 125-метровой трехе и мне было проще позвонить жене, чем до нее докричаться (о том, чтобы идти - не могло быть и речи - можно было устать в пути). Зато сейчас, сидя за столом в кухне, я могу достать практически все, не вставая с табурета. Попробуйте пожить в большой квартире. Вам понравится. Я с ностальгией вспоминаю время, когда мы жили в 125-метровой трехе и мне было проще позвонить жене, чем до нее докричаться (о том, чтобы идти - не могло быть и речи - можно было устать в пути). Зато сейчас, сидя за столом в кухне, я могу достать практически все, не вставая с табурета.

Большая квартира имеет смысл если живет более 1 человека. Нет, наверное, было бы неплохо иметь и для себя одного 125 метров: тут тренажеры поставил, там библиотека, в том углу бар, в этом джакузи и т.д, и т.п. Но этот праздник жизни я, увы, не потянул бы (да, вот такой я нищеброд). А если сравнивать средне-стандартную 2к и 1к, то разница для меня будет именно в лишних метрах для отопления, лишних поверхностях для пыли, лишних 50-100 баксах аренды. А пользы в этом всем лично для меня 0. Так зачем? Лучше я на эту сэкономленную 1000 баксов на отдых поеду.Сейчас к приезду семьи, разумеется, перебрался в большую.