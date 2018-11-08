Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.... Я с ностальгией вспоминаю время, когда мы жили в 125-метровой трехе и мне было проще позвонить жене, чем до нее докричаться (о том, чтобы идти - не могло быть и речи - можно было устать в пути). Зато сейчас, сидя за столом в кухне, я могу достать практически все, не вставая с табурета.
Макс, вы пробили у меня слезу ))). В том смысле, что до слез восхищен вашей женой, что после жизни в 125кв метрах она еще не ушла от вас/вынесла вам мозг ))))
airmax78 написав:Попробуйте пожить в большой квартире. Вам понравится. Я с ностальгией вспоминаю время, когда мы жили в 125-метровой трехе и мне было проще позвонить жене, чем до нее докричаться (о том, чтобы идти - не могло быть и речи - можно было устать в пути). Зато сейчас, сидя за столом в кухне, я могу достать практически все, не вставая с табурета.
Большая квартира имеет смысл если живет более 1 человека. Нет, наверное, было бы неплохо иметь и для себя одного 125 метров: тут тренажеры поставил, там библиотека, в том углу бар, в этом джакузи и т.д, и т.п. Но этот праздник жизни я, увы, не потянул бы (да, вот такой я нищеброд). А если сравнивать средне-стандартную 2к и 1к, то разница для меня будет именно в лишних метрах для отопления, лишних поверхностях для пыли, лишних 50-100 баксах аренды. А пользы в этом всем лично для меня 0. Так зачем? Лучше я на эту сэкономленную 1000 баксов на отдых поеду. Сейчас к приезду семьи, разумеется, перебрался в большую.
airmax78 написав:.... Я с ностальгией вспоминаю время, когда мы жили в 125-метровой трехе и мне было проще позвонить жене, чем до нее докричаться (о том, чтобы идти - не могло быть и речи - можно было устать в пути). Зато сейчас, сидя за столом в кухне, я могу достать практически все, не вставая с табурета.
Макс, вы пробили у меня слезу ))). В том смысле, что до слез восхищен вашей женой, что после жизни в 125кв метрах она еще не ушла от вас/вынесла вам мозг ))))
Она мне обещала: "в богатстве и бедности...и т.д., пока смерть не разлучит нас". Не вижу никакого подвига с ее стороны. Просто выполнение договорных обязательств. Мы же не восхищаемся заемщиками, которые погасили валютную ипотеку (я, кстати, честно все погасил).