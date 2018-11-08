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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2662266326642665>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1181
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
35
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1181
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:09

  freeze написав:
  Прохожий написав:"КГГА снизила столичные тарифы на отопление и горячую воду"
https://lb.ua/economics/2018/11/09/4120 ... arifi.html

буитдешеветь! :mrgreen:


Киев - 23.09 грн за кв м
Одесса - 52.92 грн за кв м

Есть небольшая разница, однако.


Вам уже утвердили ?
Во вчерашней новости речь шла о проекте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Отличные новости, а кто оплатит этот праздник жизни ?

Киевэнерго. Тариф снижен для домов без счётчика. Пусть ставят счётчики!!! Отличный способ стимульнуть монополиста. Сколько лет уже дурака валяют
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:14

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Отличные новости, а кто оплатит этот праздник жизни ?

Киевэнерго. Тариф снижен для домов без счётчика. Пусть ставят счётчики!!! Отличный способ стимульнуть монополиста. Сколько лет уже дурака валяют


Киевэнерго уже нет. Есть Киевтеплоэнерго, Киеврада в уставной капитал из бюджета Киева залила более 1 млрд.грн.

Если компания будет убыточной догадайтесь, откуда деньги придут ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:32

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  Сержик написав:Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?

Как Serg-ik Сержику:
1. Приходный кассовый ордер на сумму сделки с подписями кассира
2 Расходный кассовый ордер на сумму сделки

Оба документа отображаются в учете банка без передачи денег в окошко и обратно. Хотя для "цирка" и видеокамер и это можно , наверное, организовать.

Опасения Сержика небезосновательны.
Приходный ордер куда? Есть ли у покупателя счет в банке? Куда была проводка с кассы 1002? Если ли у продава там же счет? Где движение средств между счетами? Сюда же добавим финмон - на каком основании такая сумма зашла кешем без подверждающих документов.


В 2015 году для посольства делали на суму около 10 тыс. дол. без проблем.
Стоило 500 грн.
Правда с 5 банков которые посетил только один согласился.
Может сейчас все строже стало, надо на месте спрашивать
П.С. Ребята завязывайте с ремонтами, ну не для всех это интересно.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  freeze написав:
  Прохожий написав:"КГГА снизила столичные тарифы на отопление и горячую воду"
https://lb.ua/economics/2018/11/09/4120 ... arifi.html

буитдешеветь! :mrgreen:


Киев - 23.09 грн за кв м
Одесса - 52.92 грн за кв м

Есть небольшая разница, однако.


Вам уже утвердили ?
Во вчерашней новости речь шла о проекте.


Пока нет, но у нас в отличие от Киева очень дружный горсовет, как Труханов скажет, так и будет.
Я думаю, что должны поменьше сделать, зачем Порошенко такой удар под дых перед выборами.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:41

  freeze написав:
zzzzzz написав:Вам уже утвердили ?
Во вчерашней новости речь шла о проекте.


Пока нет, но у нас в отличие от Киева очень дружный горсовет, как Труханов скажет, так и будет.
Я думаю, что должны поменьше сделать, зачем Порошенко такой удар под дых перед выборами.


Это решение киеврады от 22 октября, то есть до вступление в действие новых тарифов на газ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Вот и я как животное. Мне все эти кухни-гостиные просто НЕ НАДО. Это не значит, что я не могу себе позволить что-то большее/лучшее.

согласен, 27м2 годная берлога для мужика прийти-переночевать :mrgreen:
многие гастрики в общагах живут...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:16

  kingkongovets написав:
Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:33 этажа

в прыжке можно будет хвататься за шасси пролетающих самолётов


по моему круче всего с этим будет у жильцов верхних этажей зе лейкс и совских прудов, которые продолжают строить несмотря на все запреты)
и вселятся потом туда нелохи-вильнолюды и начнется та же песня шо и с мегой

зы: по антоновича 136 - проект еще в работе, жилая высотка, тигипковская прокладка виолия фигурирует
пока больше инфы нема, тока шо уточнил

Кстати, с безвизом и растущим как на дрожжах из месяца в месяц количеством рейсов в украинских аэропортах, надо дважды подумать - стоит ли покупать квартиру в зоне глиссады и поблизости. Когда он пролетает раз в 30 минут-час это одно, а когда начнут летать каждые 5-10 минут - это будет уже совсем другое.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 09 лис, 2018 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:17

А вот и биттокадорожать ))

КП "Киевтеплоэнерго" предлагает с 1 декабря 2018 года поднять тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до1038 грн 80коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал.

Соответствующий проект тарифов обнародован на сайте "Киевтеплоэнерго" для общественного обсуждения.

Таким образом, КП предлагает скорректировать тарифы на производство теплоэнергии в соответствии с пересмотром формулы расчета цены для продажи газа по специальным обязательствам (PSO).

https://interfax.com.ua/news/economic/543942.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:20

  zzzzzz написав:А вот и биттокадорожать ))

КП "Киевтеплоэнерго" предлагает с 1 декабря 2018 года поднять тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до1038 грн 80коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал.

Соответствующий проект тарифов обнародован на сайте "Киевтеплоэнерго" для общественного обсуждения.

Таким образом, КП предлагает скорректировать тарифы на производство теплоэнергии в соответствии с пересмотром формулы расчета цены для продажи газа по специальным обязательствам (PSO).

https://interfax.com.ua/news/economic/543942.html

Ну вот это уже реальное повышение, а не на % инфляции. Бедные арендаторы Влада (в Днепре ж, думаю, сделают то же самое).
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