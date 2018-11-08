Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сержик написав:Предположим, продавец окажется не совсем адекватным и спустя какое-то время подаст иск, чтобы аннулировать сделку. Начнется проверка, и выяснится, что платежей, которыми выполнялись при расчете за квартиру, в действительности не существует - их нет ни в каких базах данных. Продавец скажет, что его обманули, и денег он не получал. Что дальше?
Как Serg-ik Сержику: 1. Приходный кассовый ордер на сумму сделки с подписями кассира 2 Расходный кассовый ордер на сумму сделки
Оба документа отображаются в учете банка без передачи денег в окошко и обратно. Хотя для "цирка" и видеокамер и это можно , наверное, организовать.
Опасения Сержика небезосновательны. Приходный ордер куда? Есть ли у покупателя счет в банке? Куда была проводка с кассы 1002? Если ли у продава там же счет? Где движение средств между счетами? Сюда же добавим финмон - на каком основании такая сумма зашла кешем без подверждающих документов.
В 2015 году для посольства делали на суму около 10 тыс. дол. без проблем. Стоило 500 грн. Правда с 5 банков которые посетил только один согласился. Может сейчас все строже стало, надо на месте спрашивать П.С. Ребята завязывайте с ремонтами, ну не для всех это интересно.
в прыжке можно будет хвататься за шасси пролетающих самолётов
по моему круче всего с этим будет у жильцов верхних этажей зе лейкс и совских прудов, которые продолжают строить несмотря на все запреты) и вселятся потом туда нелохи-вильнолюды и начнется та же песня шо и с мегой
зы: по антоновича 136 - проект еще в работе, жилая высотка, тигипковская прокладка виолия фигурирует пока больше инфы нема, тока шо уточнил
Кстати, с безвизом и растущим как на дрожжах из месяца в месяц количеством рейсов в украинских аэропортах, надо дважды подумать - стоит ли покупать квартиру в зоне глиссады и поблизости. Когда он пролетает раз в 30 минут-час это одно, а когда начнут летать каждые 5-10 минут - это будет уже совсем другое.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 09 лис, 2018 18:17, всього редагувалось 1 раз.
КП "Киевтеплоэнерго" предлагает с 1 декабря 2018 года поднять тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до1038 грн 80коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал.
Соответствующий проект тарифов обнародован на сайте "Киевтеплоэнерго" для общественного обсуждения.
Таким образом, КП предлагает скорректировать тарифы на производство теплоэнергии в соответствии с пересмотром формулы расчета цены для продажи газа по специальным обязательствам (PSO).
КП "Киевтеплоэнерго" предлагает с 1 декабря 2018 года поднять тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до1038 грн 80коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал.
Соответствующий проект тарифов обнародован на сайте "Киевтеплоэнерго" для общественного обсуждения.
Таким образом, КП предлагает скорректировать тарифы на производство теплоэнергии в соответствии с пересмотром формулы расчета цены для продажи газа по специальным обязательствам (PSO).