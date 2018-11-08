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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2662266326642665

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1181
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
35
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1181
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Кстати, с безвизом и растущим как на дрожжах из месяца в месяц количеством рейсов в украинских аэропортах, надо дважды подумать - стоит ли покупать квартиру в зоне глиссады и поблизости. Когда он пролетает раз в 30 минут-час это одно, а когда начнут летать каждые 5-10 минут - это будет уже совсем другое.


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ с совкошлаке, срочно организуйтесь, берите кредиты на комплексное повышение энергоэффективности своих домов (утепление фасада, крыши, подвала, замена окон и дверей, установка теплопункта, замена освещения, может и лифт удастся под это дело протащить). Берите пока дают и пока значительную часть этого кредита компенсируют. Дальше будет хуже. Не сидите сложа руки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:26

kingkongovets Я больше волнуюсь за тех кто на пути самолетов садящихся в Жуляны селится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:26

airmax78 В совкошлаке половина пенсов на субсидиях
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:28

  zzzzzz написав:airmax78 В совкошлаке половина пенсов на субсидиях

Значит те, кто не на субсидиях либо должны из этих домов тикать, либо, если у них есть большинство, брать власть в ОСМД в свои руки и делать.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:30

  zzzzzz написав:airmax78 В совкошлаке половина пенсов на субсидиях


Так вроде трубят, что суммы, выделенные на субсидии, значительно уменьшили, а из-за выросших цен потребности в субсидиях значительно увеличатся, как будут выходить из этого противоречия будет интересно посмотреть.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:31

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78 В совкошлаке половина пенсов на субсидиях

Значит те, кто не на субсидиях либо должны из этих домов тикать, либо, если у них есть большинство, брать власть в ОСМД в свои руки и делать.

Я почитал форум на Домике в некоторых новых домах индивидуальные котельни тупо отжали всякие мутные типы и там жильцов взувают по полной.
Живите своим умом!
zzzzzz
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