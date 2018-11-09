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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:24
Народ с совкошлаке, срочно организуйтесь, берите кредиты на комплексное повышение энергоэффективности своих домов (утепление фасада, крыши, подвала, замена окон и дверей, установка теплопункта, замена освещения, может и лифт удастся под это дело протащить). Берите пока дают и пока значительную часть этого кредита компенсируют. Дальше будет хуже. Не сидите сложа руки.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:26
kingkongovets Я больше волнуюсь за тех кто на пути самолетов садящихся в Жуляны селится.
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airmax78
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:26
airmax78 В совкошлаке половина пенсов на субсидиях
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:28
zzzzzz написав:airmax78
В совкошлаке половина пенсов на субсидиях
Значит те, кто не на субсидиях либо должны из этих домов тикать, либо, если у них есть большинство, брать власть в ОСМД в свои руки и делать.
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airmax78
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:30
zzzzzz написав:airmax78
В совкошлаке половина пенсов на субсидиях
Так вроде трубят, что суммы, выделенные на субсидии, значительно уменьшили, а из-за выросших цен потребности в субсидиях значительно увеличатся, как будут выходить из этого противоречия будет интересно посмотреть.
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freeze
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:31
airmax78 написав: zzzzzz написав:airmax78
В совкошлаке половина пенсов на субсидиях
Значит те, кто не на субсидиях либо должны из этих домов тикать, либо, если у них есть большинство, брать власть в ОСМД в свои руки и делать.
Я почитал форум на Домике в некоторых новых домах индивидуальные котельни тупо отжали всякие мутные типы и там жильцов взувают по полной.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:35
freeze написав: zzzzzz написав:airmax78
В совкошлаке половина пенсов на субсидиях
Так вроде трубят, что суммы, выделенные на субсидии, значительно уменьшили, а из-за выросших цен потребности в субсидиях значительно увеличатся, как будут выходить из этого противоречия будет интересно посмотреть.
Что касается этого года. Изначально в бюджет закладывали размер субсидий ( точно не помню примерно около 60 млрд ) но в середине года поняли что просчитались и увеличили сумму субсидий до 81 млрд.грн.
На 2019 в проекте бюджета заложено 55 млрд.
Пенсам субсидии не срежут, а вот тем кто не достиг пенсионного возраста могут порезать.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:40
Gastarbaiter написав:
Большая квартира имеет смысл если живет более 1 человека. Нет, наверное, было бы неплохо иметь и для себя одного 125 метров
: тут тренажеры поставил, там библиотека, в том углу бар, в этом джакузи и т.д, и т.п. Но этот праздник жизни я, увы, не потянул бы (да, вот такой я нищеброд
).
шо, неужели у РП нет молочных рек с кисельными берегами и нищеброд тут так и остается нищебродом там???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:43
zzzzzz написав:
но в середине года поняли что просчитались и увеличили сумму субсидий до 81 млрд.грн.
На 2019 в проекте бюджета заложено 55 млрд.
Беднягу Порошенко поставили на растяжку, злоба бывших субсидиантов, недоумение от новых платежек других пересичных, ненависть евроблах еров, по новым изменениям опять бодро вверх курево, алкоголь и топливо, даже немного жаль будущего папередника.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:44
Хомякоид написав:
П.С. Ребята завязывайте с ремонтами, ну не для всех это интересно.
согласен, давайте лучше про цены на доску и забитые окна!!!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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