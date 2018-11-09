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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2663266426652666

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1181
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
35
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1181
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:56

  freeze написав:
  zzzzzz написав:но в середине года поняли что просчитались и увеличили сумму субсидий до 81 млрд.грн.
На 2019 в проекте бюджета заложено 55 млрд.


Беднягу Порошенко поставили на растяжку, злоба бывших субсидиантов, недоумение от новых платежек других пересичных, ненависть евроблах еров, по новым изменениям опять бодро вверх курево, алкоголь и топливо, даже немного жаль будущего папередника.

Кстати на алкоголь не подняли акциз , все дело в том что легальная продажа так свалилась что ойо-йой ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в рамках пятничного офтопчика:

https://www.facebook.com/11915142708759 ... 073123277/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:14

  zzzzzz написав:Кстати на алкоголь не подняли акциз , все дело в том что легальная продажа так свалилась что ойо-йой ))


Этот акциз всё доводит до бреда полного, на прошлой неделе у нас тут в парке Шевченко был праздник молодого вина и сыра, наливали пробовать бесплатно, куча народа, я купил пару пакетов - в том числе Бех еровка нон-орижинал за 150 грн, ликер Бенедектин-нон орижинал за 250 грн, причем недавно покупал легальный за 1350 грн.
Как давно и упорно умеренно пьющий сразу говорю, что эти два напитка от украинских производителей из Крапивницкого гораздо лучше по вкусовым характеристикам и при этом в несколько раз дешевле по по цене.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:20

freeze
Там проблема в том что Укрспирт контролирует НФ , по-этому левый спирт течет рекой по всей стране. Укрспирт почему-то не могут выставить не приватизацию, даже не знаю почему :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:37

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Кстати на алкоголь не подняли акциз , все дело в том что легальная продажа так свалилась что ойо-йой ))


Этот акциз всё доводит до бреда полного, на прошлой неделе у нас тут в парке Шевченко был праздник молодого вина и сыра, наливали пробовать бесплатно, куча народа, я купил пару пакетов - в том числе Бех еровка нон-орижинал за 150 грн, ликер Бенедектин-нон орижинал за 250 грн, причем недавно покупал легальный за 1350 грн.
Как давно и упорно умеренно пьющий сразу говорю, что эти два напитка от украинских производителей из Крапивницкого гораздо лучше по вкусовым характеристикам и при этом в несколько раз дешевле по по цене.

Оно и понятно, что по вкусовым свойствам наше - лучше. Бахнули туда ароматизаторов и прочей вкусной химии по самое нимагу. Вон, смотрю, Ореанда сколько вкусного "шампанского" вывалила на полки. Всех цветов радуги, запахов и вкусов. Не надо такое употреблять внутрь, ИМХО - опасно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:44

  airmax78 написав:Народ с совкошлаке, срочно организуйтесь, берите кредиты на комплексное повышение энергоэффективности своих домов (утепление фасада, крыши, подвала, замена окон и дверей, установка теплопункта, замена освещения, может и лифт удастся под это дело протащить). Берите пока дают и пока значительную часть этого кредита компенсируют. Дальше будет хуже. Не сидите сложа руки.


Вы наверно смеетесь. Я когда в хруще жил на Венике меня жильцы просили бутылки не выкидывать а оставлять в подъезде.
А Вы говорите берите кредит :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:48

  zzzzzz написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:но в середине года поняли что просчитались и увеличили сумму субсидий до 81 млрд.грн.
На 2019 в проекте бюджета заложено 55 млрд.


Беднягу Порошенко поставили на растяжку, злоба бывших субсидиантов, недоумение от новых платежек других пересичных, ненависть евроблах еров, по новым изменениям опять бодро вверх курево, алкоголь и топливо, даже немного жаль будущего папередника.

Кстати на алкоголь не подняли акциз , все дело в том что легальная продажа так свалилась что ойо-йой ))


Не знаю, я с Жулян привез литр медовой с перцем, так выпили студенты в Дейчланде на ура. Литр всего 7 евро.
Здесь более менее приличное бухло от 7 евро за 0.5 стартует.
Буду перед Рождеством, еще 1 литр куплю.
А Вы говорите продажи упали :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:53

  airmax78 написав:Народ с совкошлаке, срочно организуйтесь, берите кредиты на комплексное повышение энергоэффективности своих домов (утепление фасада, крыши, подвала, замена окон и дверей, установка теплопункта, замена освещения, может и лифт удастся под это дело протащить). Берите пока дают и пока значительную часть этого кредита компенсируют. Дальше будет хуже. Не сидите сложа руки.


В прошлом году отопление в бывшем моем хрущике (с домовым теплосчетчиком) стоило от 10 до 15 грн. за м2. Арендаторы на холод не жаловались. В Одессе в квартире с АГВ и метровыми стенами платили больше.
Так что шлак разный бывает.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:54

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Народ с совкошлаке, срочно организуйтесь, берите кредиты на комплексное повышение энергоэффективности своих домов (утепление фасада, крыши, подвала, замена окон и дверей, установка теплопункта, замена освещения, может и лифт удастся под это дело протащить). Берите пока дают и пока значительную часть этого кредита компенсируют. Дальше будет хуже. Не сидите сложа руки.


Вы наверно смеетесь. Я когда в хруще жил на Венике меня жильцы просили бутылки не выкидывать а оставлять в подъезде.
А Вы говорите берите кредит :D

Вы разве не чувствуете ответственность за этих людей? Кто, если не мы, молодые (относительно), изменим их жизнь к лучшему? Они ж ж*** не поднимут. Но и сопротивляться покращенням не смогут. Главное набрать в доме критическую массу жильцов (на самом деле площадей), готовых к изменениям. Хотя бы 10%. В подъезде 36 квартир, в доме 3 подъезда? Если хозяева 10-12 3К квартир начнут шевелиться - остальные, после определенной информационно-психологической обработки, будут просто покорно подписывать все, что им дают на подпись.
airmax78
 
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