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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2665266626672668>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1181
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
35
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1181
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:17

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Народ с совкошлаке, срочно организуйтесь, берите кредиты на комплексное повышение энергоэффективности своих домов (утепление фасада, крыши, подвала, замена окон и дверей, установка теплопункта, замена освещения, может и лифт удастся под это дело протащить). Берите пока дают и пока значительную часть этого кредита компенсируют. Дальше будет хуже. Не сидите сложа руки.


Вы наверно смеетесь. Я когда в хруще жил на Венике меня жильцы просили бутылки не выкидывать а оставлять в подъезде.
А Вы говорите берите кредит :D

Вы разве не чувствуете ответственность за этих людей? Кто, если не мы, молодые (относительно), изменим их жизнь к лучшему? Они ж ж*** не поднимут. Но и сопротивляться покращенням не смогут. Главное набрать в доме критическую массу жильцов (на самом деле площадей), готовых к изменениям. Хотя бы 10%. В подъезде 36 квартир, в доме 3 подъезда? Если хозяева 10-12 3К квартир начнут шевелиться - остальные, после определенной информационно-психологической обработки, будут просто покорно подписывать все, что им дают на подпись.


Проще продать хрущ и не парить себе и людям голову
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:24

  l66 написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Вы наверно смеетесь. Я когда в хруще жил на Венике меня жильцы просили бутылки не выкидывать а оставлять в подъезде.
А Вы говорите берите кредит :D

Вы разве не чувствуете ответственность за этих людей? Кто, если не мы, молодые (относительно), изменим их жизнь к лучшему? Они ж ж*** не поднимут. Но и сопротивляться покращенням не смогут. Главное набрать в доме критическую массу жильцов (на самом деле площадей), готовых к изменениям. Хотя бы 10%. В подъезде 36 квартир, в доме 3 подъезда? Если хозяева 10-12 3К квартир начнут шевелиться - остальные, после определенной информационно-психологической обработки, будут просто покорно подписывать все, что им дают на подпись.

Вы далеки от суровой реальности.
Знаю 9-этажку, в которой течет крыша. Председатель ОСББ предложил жильцам последнего этажа оплатить квартплату на пару лет вперед (а потом не платить), чтобы залатать крышу. Согласились 2 квартиры. Предложил взять кредит - не согласились жильцы других этажей, им же не течет )

Это был в корне неправильный подход. Конечно, одних соседей ниипет, что у других проблемы. Поэтому решать локальные проблемы намного тяжелее чем общие. Если бы вместо этого он предложил взять кредит на комплексное утепление дома - всех квартир - все бы согласились. А в комплексное утепление входит и утепление крыши, и, соответственно, ее ремонт.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:27

  Первый написав:Проще продать хрущ и не парить себе и людям голову

Да, но если все так поступят - хрущика не спасти. Он рано или поздно (скорее рано) станет аварийным, в нем отключат отопление и электричество и оставшиеся в нем люди будут страдать до самой смерти.
Я, лично, тикал бы. Но у нас же на ветке много адептов советской вторички. Им надо помочь привести свои дома в порядок.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:35

  kingkongovets написав:моя дочь с детства серьезно занималась спортом и получила прекрасное образование за рубежом, вернулась и работает в украине, недавно купила (за свои) авто и собирает на квартиру, живя при этом с мамой в трехкомнатной квартире


А почему вернулась, планировалось ли оставаться жить за границей после учебы ?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я, лично, тикал бы. Но у нас же на ветке много адептов советской вторички. Им надо помочь привести свои дома в порядок.


Но вы ведь продолжаете жить во вторичке причем 60+ с видом на АТБ. Что удалось изменить во временном жилье?
Или продолжаете радовать форум своими ценными идеями.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:56

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:Большая квартира имеет смысл если живет более 1 человека. Нет, наверное, было бы неплохо иметь и для себя одного 125 метров: тут тренажеры поставил, там библиотека, в том углу бар, в этом джакузи и т.д, и т.п. Но этот праздник жизни я, увы, не потянул бы (да, вот такой я нищеброд).

шо, неужели у РП нет молочных рек с кисельными берегами и нищеброд тут так и остается нищебродом там??? :mrgreen:

А кто говорил про молочные реки? Я, наоборот, всегда говорю, что от перемены страны уровень жизни сразу в 10 раз не вырастет. Но, позвольте, если я зарабатываю больше, чем платят за мою работу в Киеве (пусть и не в разы), за аренду плачу на уровне ПОХа, отопление у меня пока дороже, но, вижу, этот недостаток скоро тоже снивелируется, еда и одежда тоже как в Киеве, то где я прогадал? При этом живу в чистом аккуратном городе, без заставленных машинами тротуаров, с меньшим процентом быдла и хамов среди населения, ипотечными кредитами под 4%.

Был только что на встрече, посвященной покупке недвижимости. Интересный момент: обычно оплата новостроя производится поэтапно, деньги аккумулируются на специальном счете, а застройщик строит за свои/кредитные и оплату получит только после сдачи дома. Поэтому зачастую достраивают даже раньше озвученного срока.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как бы это прокомментировал профессор преображенский?

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:02

[quote="4495297:Gastarbaiter"]
Был только что на встрече, посвященной покупке недвижимости. Интересный момент: обычно оплата новостроя производится поэтапно, деньги аккумулируются на специальном счете, а застройщик строит за свои/кредитные и оплату получит только после сдачи дома. Поэтому зачастую достраивают даже раньше озвученного срока.

Что за меценат такой застройщик строит за свои, потом сам себя мотивирует?
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:Кстати на алкоголь не подняли акциз , все дело в том что легальная продажа так свалилась что ойо-йой ))


Этот акциз всё доводит до бреда полного, на прошлой неделе у нас тут в парке Шевченко был праздник молодого вина и сыра, наливали пробовать бесплатно, куча народа, я купил пару пакетов - в том числе Бех еровка нон-орижинал за 150 грн, ликер Бенедектин-нон орижинал за 250 грн, причем недавно покупал легальный за 1350 грн.
Как давно и упорно умеренно пьющий
Оно и понятно, что по вкусовым свойствам наше - лучше. Бахнули туда ароматизаторов и прочей вкусной химии по самое нимагу. Вон, смотрю, Ореанда сколько вкусного "шампанского" вывалила на полки. Всех цветов радуги, запахов и вкусов. Не надо такое употреблять внутрь, ИМХО - опасно.


Ну, вы просто не знаете меня опытного контрразведчика, прежде чем начать употребление алкогольного напитка от конкретного винодела, я взял его визитку, пробил все его данные вплоть до школьных отметок и отзывов коллег виноделов на специализированных форумах, только после тщательного изучения личности я выпил первые 20 грамм напитка, проследил в течение суток реакцию моего организма, и только потом стал употреблять согласно нормам ВОЗ.
Еще раз говорю, что напитки, употребленные мною от украинских виноделов, лучше по качеству и во много раз дешевле, чем официоз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:15

  kingkongovets написав:как бы это прокомментировал профессор преображенский?

Зображення

"разруха она в головах"(с)...как то так
кстати несколько лет назад в доме на Городецкого покупатели квартиры на 4м этаже сделали акуенный ремонт, и в мОПе на этаже тоже, но когда на 1м этаже решили положить итальянскую заказную керамогранитную плитку ПА200ойро/м2 вместо покоцанного от времени гранита то через 30мин приехали из прокуратуры и потом они долго отбивались, бабушки они такие бабушки... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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