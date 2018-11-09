Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:56

Прохожий написав: Gastarbaiter написав: Большая квартира имеет смысл если живет более 1 человека. Нет, наверное, было бы неплохо иметь и для себя одного 125 метров: тут тренажеры поставил, там библиотека, в том углу бар, в этом джакузи и т.д, и т.п. Но этот праздник жизни я, увы, не потянул бы (да, вот такой я нищеброд). Большая квартира имеет смысл если живет более 1 человека. Нет, наверное,: тут тренажеры поставил, там библиотека, в том углу бар, в этом джакузи и т.д, и т.п. Но этот праздник жизни я, увы, не потянул бы (да, вот такой).

шо, неужели у РП нет молочных рек с кисельными берегами и нищеброд тут так и остается нищебродом там??? шо, неужели у РП нет молочных рек с кисельными берегами и нищеброд тут так и остается нищебродом там???

А кто говорил про молочные реки? Я, наоборот, всегда говорю, что от перемены страны уровень жизни сразу в 10 раз не вырастет. Но, позвольте, если я зарабатываю больше, чем платят за мою работу в Киеве (пусть и не в разы), за аренду плачу на уровне ПОХа, отопление у меня пока дороже, но, вижу, этот недостаток скоро тоже снивелируется, еда и одежда тоже как в Киеве, то где я прогадал? При этом живу в чистом аккуратном городе, без заставленных машинами тротуаров, с меньшим процентом быдла и хамов среди населения, ипотечными кредитами под 4%.Был только что на встрече, посвященной покупке недвижимости. Интересный момент: обычно оплата новостроя производится поэтапно, деньги аккумулируются на специальном счете, а застройщик строит за свои/кредитные и оплату получит только после сдачи дома. Поэтому зачастую достраивают даже раньше озвученного срока.