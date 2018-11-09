Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Народ с совкошлаке, срочно организуйтесь, берите кредиты на комплексное повышение энергоэффективности своих домов (утепление фасада, крыши, подвала, замена окон и дверей, установка теплопункта, замена освещения, может и лифт удастся под это дело протащить). Берите пока дают и пока значительную часть этого кредита компенсируют. Дальше будет хуже. Не сидите сложа руки.
Вы наверно смеетесь. Я когда в хруще жил на Венике меня жильцы просили бутылки не выкидывать а оставлять в подъезде. А Вы говорите берите кредит
Вы разве не чувствуете ответственность за этих людей? Кто, если не мы, молодые (относительно), изменим их жизнь к лучшему? Они ж ж*** не поднимут. Но и сопротивляться покращенням не смогут. Главное набрать в доме критическую массу жильцов (на самом деле площадей), готовых к изменениям. Хотя бы 10%. В подъезде 36 квартир, в доме 3 подъезда? Если хозяева 10-12 3К квартир начнут шевелиться - остальные, после определенной информационно-психологической обработки, будут просто покорно подписывать все, что им дают на подпись.
Проще продать хрущ и не парить себе и людям голову
Хомякоид написав: Вы наверно смеетесь. Я когда в хруще жил на Венике меня жильцы просили бутылки не выкидывать а оставлять в подъезде. А Вы говорите берите кредит
Вы разве не чувствуете ответственность за этих людей? Кто, если не мы, молодые (относительно), изменим их жизнь к лучшему? Они ж ж*** не поднимут. Но и сопротивляться покращенням не смогут. Главное набрать в доме критическую массу жильцов (на самом деле площадей), готовых к изменениям. Хотя бы 10%. В подъезде 36 квартир, в доме 3 подъезда? Если хозяева 10-12 3К квартир начнут шевелиться - остальные, после определенной информационно-психологической обработки, будут просто покорно подписывать все, что им дают на подпись.
Вы далеки от суровой реальности. Знаю 9-этажку, в которой течет крыша. Председатель ОСББ предложил жильцам последнего этажа оплатить квартплату на пару лет вперед (а потом не платить), чтобы залатать крышу. Согласились 2 квартиры. Предложил взять кредит - не согласились жильцы других этажей, им же не течет )
Это был в корне неправильный подход. Конечно, одних соседей ниипет, что у других проблемы. Поэтому решать локальные проблемы намного тяжелее чем общие. Если бы вместо этого он предложил взять кредит на комплексное утепление дома - всех квартир - все бы согласились. А в комплексное утепление входит и утепление крыши, и, соответственно, ее ремонт.
Первый написав:Проще продать хрущ и не парить себе и людям голову
Да, но если все так поступят - хрущика не спасти. Он рано или поздно (скорее рано) станет аварийным, в нем отключат отопление и электричество и оставшиеся в нем люди будут страдать до самой смерти. Я, лично, тикал бы. Но у нас же на ветке много адептов советской вторички. Им надо помочь привести свои дома в порядок.
kingkongovets написав:моя дочь с детства серьезно занималась спортом и получила прекрасное образование за рубежом, вернулась и работает в украине, недавно купила (за свои) авто и собирает на квартиру, живя при этом с мамой в трехкомнатной квартире
А почему вернулась, планировалось ли оставаться жить за границей после учебы ?
Gastarbaiter написав:Большая квартира имеет смысл если живет более 1 человека. Нет, наверное, было бы неплохо иметь и для себя одного 125 метров: тут тренажеры поставил, там библиотека, в том углу бар, в этом джакузи и т.д, и т.п. Но этот праздник жизни я, увы, не потянул бы (да, вот такой я нищеброд).
шо, неужели у РП нет молочных рек с кисельными берегами и нищеброд тут так и остается нищебродом там???
А кто говорил про молочные реки? Я, наоборот, всегда говорю, что от перемены страны уровень жизни сразу в 10 раз не вырастет. Но, позвольте, если я зарабатываю больше, чем платят за мою работу в Киеве (пусть и не в разы), за аренду плачу на уровне ПОХа, отопление у меня пока дороже, но, вижу, этот недостаток скоро тоже снивелируется, еда и одежда тоже как в Киеве, то где я прогадал? При этом живу в чистом аккуратном городе, без заставленных машинами тротуаров, с меньшим процентом быдла и хамов среди населения, ипотечными кредитами под 4%.
Был только что на встрече, посвященной покупке недвижимости. Интересный момент: обычно оплата новостроя производится поэтапно, деньги аккумулируются на специальном счете, а застройщик строит за свои/кредитные и оплату получит только после сдачи дома. Поэтому зачастую достраивают даже раньше озвученного срока.
[quote="4495297:Gastarbaiter"] Был только что на встрече, посвященной покупке недвижимости. Интересный момент: обычно оплата новостроя производится поэтапно, деньги аккумулируются на специальном счете, а застройщик строит за свои/кредитные и оплату получит только после сдачи дома. Поэтому зачастую достраивают даже раньше озвученного срока.
Что за меценат такой застройщик строит за свои, потом сам себя мотивирует?
zzzzzz написав:Кстати на алкоголь не подняли акциз , все дело в том что легальная продажа так свалилась что ойо-йой ))
Этот акциз всё доводит до бреда полного, на прошлой неделе у нас тут в парке Шевченко был праздник молодого вина и сыра, наливали пробовать бесплатно, куча народа, я купил пару пакетов - в том числе Бех еровка нон-орижинал за 150 грн, ликер Бенедектин-нон орижинал за 250 грн, причем недавно покупал легальный за 1350 грн. Как давно и упорно умеренно пьющий Оно и понятно, что по вкусовым свойствам наше - лучше. Бахнули туда ароматизаторов и прочей вкусной химии по самое нимагу. Вон, смотрю, Ореанда сколько вкусного "шампанского" вывалила на полки. Всех цветов радуги, запахов и вкусов. Не надо такое употреблять внутрь, ИМХО - опасно.
Ну, вы просто не знаете меня опытного контрразведчика, прежде чем начать употребление алкогольного напитка от конкретного винодела, я взял его визитку, пробил все его данные вплоть до школьных отметок и отзывов коллег виноделов на специализированных форумах, только после тщательного изучения личности я выпил первые 20 грамм напитка, проследил в течение суток реакцию моего организма, и только потом стал употреблять согласно нормам ВОЗ. Еще раз говорю, что напитки, употребленные мною от украинских виноделов, лучше по качеству и во много раз дешевле, чем официоз.
kingkongovets написав:как бы это прокомментировал профессор преображенский?
"разруха она в головах"(с)...как то так кстати несколько лет назад в доме на Городецкого покупатели квартиры на 4м этаже сделали акуенный ремонт, и в мОПе на этаже тоже, но когда на 1м этаже решили положить итальянскую заказную керамогранитную плитку ПА200ойро/м2 вместо покоцанного от времени гранита то через 30мин приехали из прокуратуры и потом они долго отбивались, бабушки они такие бабушки...
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