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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2665266626672668

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1181
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
35
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1181
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:17

  freeze написав:
airmax78 написав:Оно и понятно, что по вкусовым свойствам наше - лучше. Бахнули туда ароматизаторов и прочей вкусной химии по самое нимагу. Вон, смотрю, Ореанда сколько вкусного "шампанского" вывалила на полки. Всех цветов радуги, запахов и вкусов. Не надо такое употреблять внутрь, ИМХО - опасно.


Ну, вы просто не знаете меня опытного контрразведчика, прежде чем начать употребление алкогольного напитка от конкретного винодела, я взял его визитку, пробил все его данные вплоть до школьных отметок и отзывов коллег виноделов на специализированных форумах, только после тщательного изучения личности я выпил первые 20 грамм напитка, проследил в течение суток реакцию моего организма, и только потом стал употреблять согласно нормам ВОЗ.
Еще раз говорю, что напитки, употребленные мною от украинских виноделов, лучше по качеству и во много раз дешевле, чем официоз.

Ну, дай Бог.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Ну, вы просто не знаете меня опытного контрразведчика, прежде чем начать употребление алкогольного напитка от конкретного винодела, я взял его визитку, пробил все его данные вплоть до школьных отметок и отзывов коллег виноделов на специализированных форумах, только после тщательного изучения личности я выпил первые 20 грамм напитка, проследил в течение суток реакцию моего организма, и только потом стал употреблять согласно нормам ВОЗ.

Штирлиц, ты???? :shock:

зы: пошел искать визитки от братьев Чивас :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:19

  l66 написав:Знаю 9-этажку, в которой течет крыша. Председатель ОСББ предложил жильцам последнего этажа оплатить квартплату на пару лет вперед (а потом не платить), чтобы залатать крышу. Согласились 2 квартиры. Предложил взять кредит - не согласились жильцы других этажей, им же не течет )


Странный председатель. Крыша общедомовое имущество, за которое отвечают все жильцы. Наш просто ставит перед фактом на собрании - в этом году ремонтируем крышу, делаем новую отмостку, меняем какую-то фигню на трубах. Вот смета. Столько-то денег есть на счете ОСМД, столько надо собрать дополнительно. И никто не мяукает. В платежка появляется сумма к оплате, крыша ремонтируется.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киев получил от китайской компании предварительное ТЭО проекта строительства четвертой ветки метро

https://bigkiev.com.ua/kiev-poluchil-ot ... 9KG1AFTuTo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:42

  zzzzzz написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:но в середине года поняли что просчитались и увеличили сумму субсидий до 81 млрд.грн.
На 2019 в проекте бюджета заложено 55 млрд.


Беднягу Порошенко поставили на растяжку, злоба бывших субсидиантов, недоумение от новых платежек других пересичных, ненависть евроблах еров, по новым изменениям опять бодро вверх курево, алкоголь и топливо, даже немного жаль будущего папередника.

Кстати на алкоголь не подняли акциз , все дело в том что легальная продажа так свалилась что ойо-йой ))

сильны традиции самогоноварения в украине
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:44

  kingkongovets написав:как бы это прокомментировал профессор преображенский?


Неужели это не фотошоп?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:45

  kingkongovets написав:Киев получил от китайской компании предварительное ТЭО проекта строительства четвертой ветки метро

https://bigkiev.com.ua/kiev-poluchil-ot ... 9KG1AFTuTo

Рыбальский стремительной торпедой вверх.
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