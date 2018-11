Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:37





https://bigkiev.com.ua/kiev-poluchil-ot ... 9KG1AFTuTo Киев получил от китайской компании предварительное ТЭО проекта строительства четвертой ветки метро

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.