Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Оно и понятно, что по вкусовым свойствам наше - лучше. Бахнули туда ароматизаторов и прочей вкусной химии по самое нимагу. Вон, смотрю, Ореанда сколько вкусного "шампанского" вывалила на полки. Всех цветов радуги, запахов и вкусов. Не надо такое употреблять внутрь, ИМХО - опасно.
Ну, вы просто не знаете меня опытного контрразведчика, прежде чем начать употребление алкогольного напитка от конкретного винодела, я взял его визитку, пробил все его данные вплоть до школьных отметок и отзывов коллег виноделов на специализированных форумах, только после тщательного изучения личности я выпил первые 20 грамм напитка, проследил в течение суток реакцию моего организма, и только потом стал употреблять согласно нормам ВОЗ. Еще раз говорю, что напитки, употребленные мною от украинских виноделов, лучше по качеству и во много раз дешевле, чем официоз.
freeze написав:Ну, вы просто не знаете меня опытного контрразведчика, прежде чем начать употребление алкогольного напитка от конкретного винодела, я взял его визитку, пробил все его данные вплоть до школьных отметок и отзывов коллег виноделов на специализированных форумах, только после тщательного изучения личности я выпил первые 20 грамм напитка, проследил в течение суток реакцию моего организма, и только потом стал употреблять согласно нормам ВОЗ.
Штирлиц, ты????
зы: пошел искать визитки от братьев Чивас
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l66 написав:Знаю 9-этажку, в которой течет крыша. Председатель ОСББ предложил жильцам последнего этажа оплатить квартплату на пару лет вперед (а потом не платить), чтобы залатать крышу. Согласились 2 квартиры. Предложил взять кредит - не согласились жильцы других этажей, им же не течет )
Странный председатель. Крыша общедомовое имущество, за которое отвечают все жильцы. Наш просто ставит перед фактом на собрании - в этом году ремонтируем крышу, делаем новую отмостку, меняем какую-то фигню на трубах. Вот смета. Столько-то денег есть на счете ОСМД, столько надо собрать дополнительно. И никто не мяукает. В платежка появляется сумма к оплате, крыша ремонтируется.
zzzzzz написав:но в середине года поняли что просчитались и увеличили сумму субсидий до 81 млрд.грн. На 2019 в проекте бюджета заложено 55 млрд.
Беднягу Порошенко поставили на растяжку, злоба бывших субсидиантов, недоумение от новых платежек других пересичных, ненависть евроблах еров, по новым изменениям опять бодро вверх курево, алкоголь и топливо, даже немного жаль будущего папередника.
Кстати на алкоголь не подняли акциз , все дело в том что легальная продажа так свалилась что ойо-йой ))
freeze написав: Этот акциз всё доводит до бреда полного, на прошлой неделе у нас тут в парке Шевченко был праздник молодого вина и сыра, наливали пробовать бесплатно, куча народа, я купил пару пакетов - в том числе Бех еровка нон-орижинал за 150 грн, ликер Бенедектин-нон орижинал за 250 грн, причем недавно покупал легальный за 1350 грн. Как давно и упорно умеренно пьющий Оно и понятно, что по вкусовым свойствам наше - лучше. Бахнули туда ароматизаторов и прочей вкусной химии по самое нимагу. Вон, смотрю, Ореанда сколько вкусного "шампанского" вывалила на полки. Всех цветов радуги, запахов и вкусов. Не надо такое употреблять внутрь, ИМХО - опасно.
Ну, вы просто не знаете меня опытного контрразведчика, прежде чем начать употребление алкогольного напитка от конкретного винодела, я взял его визитку, пробил все его данные вплоть до школьных отметок и отзывов коллег виноделов на специализированных форумах, только после тщательного изучения личности я выпил первые 20 грамм напитка, проследил в течение суток реакцию моего организма, и только потом стал употреблять согласно нормам ВОЗ. Еще раз говорю, что напитки, употребленные мною от украинских виноделов, лучше по качеству и во много раз дешевле, чем официоз.
remark написав:Что за меценат такой застройщик строит за свои, потом сам себя мотивирует?
Это не отдельный застройщик, это в целом такая практика. На законодательном уровне. Перед подписанием договора застройщик должен предоставить т. наз. "информационный проспект" с информацией о своих предыдущих проектах, судебных исках, о праве на земельный участок, генплане окружающих территорий (например, до какой этажности могут быть построены дома на соседних участках) и планируемых инфраструктурных проектах в радиусе 1 км (дороги, мусоросжигательные заводы, например), информация о самой инвестиции (этажность, количество подъездов/квартир/машиномест) и т.д. Что-то поменялось в ходе строительства? Подписывайте допку к договору. При этом инвестор может отказаться и выйти из договора. За предоставление недостоверной информации - до 2 лет.
ПС. По оплатам немного неверно сказал. Могут быть также договоры с поэтапным перечислением денег банком застройщику.
l66 написав:Знаю 9-этажку, в которой течет крыша. Председатель ОСББ предложил жильцам последнего этажа оплатить квартплату на пару лет вперед (а потом не платить), чтобы залатать крышу. Согласились 2 квартиры. Предложил взять кредит - не согласились жильцы других этажей, им же не течет )
Странный председатель. Крыша общедомовое имущество, за которое отвечают все жильцы. Наш просто ставит перед фактом на собрании - в этом году ремонтируем крышу, делаем новую отмостку, меняем какую-то фигню на трубах. Вот смета. Столько-то денег есть на счете ОСМД, столько надо собрать дополнительно. И никто не мяукает. В платежка появляется сумма к оплате, крыша ремонтируется.