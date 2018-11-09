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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2666266726682669

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1181
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
35
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1181
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  l66 написав:Вы далеки от суровой реальности.
Знаю 9-этажку, в которой течет крыша. Председатель ОСББ предложил жильцам последнего этажа оплатить квартплату на пару лет вперед (а потом не платить), чтобы залатать крышу. Согласились 2 квартиры. Предложил взять кредит - не согласились жильцы других этажей, им же не течет )

Народ надо стращать будущей еще большей тратой мол сейчас не отремонтируем за х - завтра конструкции посыпятся и ремонт уже будет стоить 10х, а так как даже на х не могут собрать то готовьтесь - будете жить на улице когда дому придет пи**.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:59

  airmax78 написав:
  Первый написав:Проще продать хрущ и не парить себе и людям голову

Да, но если все так поступят - хрущика не спасти. Он рано или поздно (скорее рано) станет аварийным, в нем отключат отопление и электричество и оставшиеся в нем люди будут страдать до самой смерти.
Я, лично, тикал бы. Но у нас же на ветке много адептов советской вторички. Им надо помочь привести свои дома в порядок.

спасение утопающего...ну, вы знаете дело чьих рук :)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:00

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Кстати на алкоголь не подняли акциз , все дело в том что легальная продажа так свалилась что ойо-йой ))


Этот акциз всё доводит до бреда полного, на прошлой неделе у нас тут в парке Шевченко был праздник молодого вина и сыра, наливали пробовать бесплатно, куча народа, я купил пару пакетов - в том числе Бех еровка нон-орижинал за 150 грн, ликер Бенедектин-нон орижинал за 250 грн, причем недавно покупал легальный за 1350 грн.
Как давно и упорно умеренно пьющий сразу говорю, что эти два напитка от украинских производителей из Крапивницкого гораздо лучше по вкусовым характеристикам и при этом в несколько раз дешевле по по цене.


что за производители?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:05

  freeze написав:Еще раз говорю, что напитки, употребленные мною от украинских виноделов, лучше по качеству и во много раз дешевле, чем официоз.

Это да может, вообще такого вкусного красного вина как делал Дедушка не встречал пока, секрет - честная технология, столовые сорта винограда и несколько лет выдержки.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:12

Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:33 этажа

в прыжке можно будет хвататься за шасси пролетающих самолётов


по моему круче всего с этим будет у жильцов верхних этажей зе лейкс и совских прудов, которые продолжают строить несмотря на все запреты)
и вселятся потом туда нелохи-вильнолюды и начнется та же песня шо и с мегой

зы: по антоновича 136 - проект еще в работе, жилая высотка, тигипковская прокладка виолия фигурирует
пока больше инфы нема, тока шо уточнил[/quote]
Кстати, с безвизом и растущим как на дрожжах из месяца в месяц количеством рейсов в украинских аэропортах, надо дважды подумать - стоит ли покупать квартиру в зоне глиссады и поблизости. Когда он пролетает раз в 30 минут-час это одно, а когда начнут летать каждые 5-10 минут - это будет уже совсем другое.[/quote]

еще один дом забыли - Медовый. Судя по форуму, объект популярный, но я не представляю, как там, купившие для себя люди, будут жить. Тут иногда взлет-посадку на Отрадном слышно, а там 300 метро до впп...

кстати, нежилые там подороже оранжа будут :(
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:12

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:моя дочь с детства серьезно занималась спортом и получила прекрасное образование за рубежом, вернулась и работает в украине, недавно купила (за свои) авто и собирает на квартиру, живя при этом с мамой в трехкомнатной квартире


А почему вернулась, планировалось ли оставаться жить за границей после учебы ?


Новое поколение.
Не зашоренные мозги.
Они хотят жить там, где им нравится. А не там, о чем сложены мифы и где наступает разочарование. Дома есть дома.
Большинство учащихся там хотят вернуться, ищут работу в Украине. Не все сразу находят, но это не меняет их стратегии. Большинство рано или поздно вернется. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
airmax78 написав:
  freeze написав:[quote="4495192:zzzzzz"]Кстати на алкоголь не подняли акциз , все дело в том что легальная продажа так свалилась что ойо-йой ))


Этот акциз всё доводит до бреда полного, на прошлой неделе у нас тут в парке Шевченко был праздник молодого вина и сыра, наливали пробовать бесплатно, куча народа, я купил пару пакетов - в том числе Бех еровка нон-орижинал за 150 грн, ликер Бенедектин-нон орижинал за 250 грн, причем недавно покупал легальный за 1350 грн.
Как давно и упорно умеренно пьющий
Оно и понятно, что по вкусовым свойствам наше - лучше. Бахнули туда ароматизаторов и прочей вкусной химии по самое нимагу. Вон, смотрю, Ореанда сколько вкусного "шампанского" вывалила на полки. Всех цветов радуги, запахов и вкусов. Не надо такое употреблять внутрь, ИМХО - опасно.


Ну, вы просто не знаете меня опытного контрразведчика, прежде чем начать употребление алкогольного напитка от конкретного винодела, я взял его визитку, пробил все его данные вплоть до школьных отметок и отзывов коллег виноделов на специализированных форумах, только после тщательного изучения личности я выпил первые 20 грамм напитка, проследил в течение суток реакцию моего организма, и только потом стал употреблять согласно нормам ВОЗ.
Еще раз говорю, что напитки, употребленные мною от украинских виноделов, лучше по качеству и во много раз дешевле, чем официоз.[/quote]Не хотите создать тему и просветить неофитов? Можно и в закрытом форуме. Было бы интересно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Йцукен всплыл в теме ВТБ. Там хоть везде жалюзи, занавесок нет? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 00:12

  Faceless написав:Йцукен всплыл в теме ВТБ. Там хоть везде жалюзи, занавесок нет? :mrgreen:

есть юбки операционисток
йцукен
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