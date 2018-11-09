Додано: П'ят 09 лис, 2018 23:12

Yuri_T написав: kingkongovets написав: 33 этажа

33 этажа

в прыжке можно будет хвататься за шасси пролетающих самолётов в прыжке можно будет хвататься за шасси пролетающих самолётов

по моему круче всего с этим будет у жильцов верхних этажей зе лейкс и совских прудов, которые продолжают строить несмотря на все запреты)и вселятся потом туда нелохи-вильнолюды и начнется та же песня шо и с мегойзы: по антоновича 136 - проект еще в работе, жилая высотка, тигипковская прокладка виолия фигурируетпока больше инфы нема, тока шо уточнил[/quote]Кстати, с безвизом и растущим как на дрожжах из месяца в месяц количеством рейсов в украинских аэропортах, надо дважды подумать - стоит ли покупать квартиру в зоне глиссады и поблизости. Когда он пролетает раз в 30 минут-час это одно, а когда начнут летать каждые 5-10 минут - это будет уже совсем другое.[/quote]еще один дом забыли - Медовый. Судя по форуму, объект популярный, но я не представляю, как там, купившие для себя люди, будут жить. Тут иногда взлет-посадку на Отрадном слышно, а там 300 метро до впп...кстати, нежилые там подороже оранжа будут