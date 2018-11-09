RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2667266826692670

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1181
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
35
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1181
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 06:41

  ребе Нок написав:
  l66 написав:Вы далеки от суровой реальности.
Знаю 9-этажку, в которой течет крыша. Председатель ОСББ предложил жильцам последнего этажа оплатить квартплату на пару лет вперед (а потом не платить), чтобы залатать крышу. Согласились 2 квартиры. Предложил взять кредит - не согласились жильцы других этажей, им же не течет )

Народ надо стращать будущей еще большей тратой мол сейчас не отремонтируем за х - завтра конструкции посыпятся и ремонт уже будет стоить 10х, а так как даже на х не могут собрать то готовьтесь - будете жить на улице когда дому придет пи**.


Дом в аварийном стане - Это председатель ОСББ хочет украсть наши деньги под предлогом ремонта .
Дом начал рушится - давайте ходить по инстанция и жаловаться на председателя .
это нищие жлобы с раздутым правом собственности на свой дом .
вкладывать в ремонт или что-то делать они не будут .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 277
З нами з: 22.07.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 08:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вчера был в ЖК Вонючка, штырь ещё тот. Во двор заезжал новый лексус LX-570 стоимостью в 4 однушки в єтом говне.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19309
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:49

  Оранжевый-хит сезона написав:Вчера был в ЖК Вонючка, штырь ещё тот. Во двор заезжал новый лексус LX-570 стоимостью в 4 однушки в єтом говне.

Трибека?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5003
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вчера был в ЖК Вонючка, штырь ещё тот. Во двор заезжал новый лексус LX-570 стоимостью в 4 однушки в єтом говне.

Трибека?
Не знаю, может водитель чей то домой приехал.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19309
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2667266826692670
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1180, 1181, 1182
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11810 2100367
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 09:37
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 253
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10028)
10.11.2018 09:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.