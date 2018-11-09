Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
l66 написав:Вы далеки от суровой реальности. Знаю 9-этажку, в которой течет крыша. Председатель ОСББ предложил жильцам последнего этажа оплатить квартплату на пару лет вперед (а потом не платить), чтобы залатать крышу. Согласились 2 квартиры. Предложил взять кредит - не согласились жильцы других этажей, им же не течет )
Народ надо стращать будущей еще большей тратой мол сейчас не отремонтируем за х - завтра конструкции посыпятся и ремонт уже будет стоить 10х, а так как даже на х не могут собрать то готовьтесь - будете жить на улице когда дому придет пи**.
Дом в аварийном стане - Это председатель ОСББ хочет украсть наши деньги под предлогом ремонта . Дом начал рушится - давайте ходить по инстанция и жаловаться на председателя . это нищие жлобы с раздутым правом собственности на свой дом . вкладывать в ремонт или что-то делать они не будут .