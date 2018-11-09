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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лис, 2018 14:36
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Тотальная экономия на материалах, несоблюдение технологий и жлобство жильцов. И результат налицо. Дома на Леси и Старонаводницкой или на Панаса Мирного, хоть они тоже подгуляли уже, язык не поворачивается шлаком назвать.А это - самый натуральный шлачище.
тавышоо? так значит локейшн все же решает?
кто бы мог подумать
Нееее. Если бы дома на Леси или Панаса Мирного были в таком диком состоянии как дома на ОЛ - то и они бы перешли в сегмент элит-шлака.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 14:53
Тимошенко 21, смотрел в давние времена там двушку. Сейчас для интереса глянул 1300 метр минимум. Уверен что есть как покупатели так и продавцы так и арендаторы. Дом как дом. Есть свой рынок. Ну уж никак не шлак. В общем тренде, 95% потенциальных покупателей даже не обратят внимания на тарелки и блоки.
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