Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Тотальная экономия на материалах, несоблюдение технологий и жлобство жильцов. И результат налицо. Дома на Леси и Старонаводницкой или на Панаса Мирного, хоть они тоже подгуляли уже, язык не поворачивается шлаком назвать.А это - самый натуральный шлачище.
тавышоо? так значит локейшн все же решает? кто бы мог подумать
Нееее. Если бы дома на Леси или Панаса Мирного были в таком диком состоянии как дома на ОЛ - то и они бы перешли в сегмент элит-шлака.
Тимошенко 21, смотрел в давние времена там двушку. Сейчас для интереса глянул 1300 метр минимум. Уверен что есть как покупатели так и продавцы так и арендаторы. Дом как дом. Есть свой рынок. Ну уж никак не шлак. В общем тренде, 95% потенциальных покупателей даже не обратят внимания на тарелки и блоки.
airmax78 написав:Отдельно, конечно, вот этот эркер доставляет:
Это вы так жёстко про него потому что снять даже тут за 12500 125-130 метров уже вам нереально(да и за 14кгрн хер ) в подобном доме, это как за бывшую девку с шикарной ж*** и пятым в сиськах всем говорить что она "прошмандовка", или как там в Одессе выражаются?
Бывалый написав: 95% потенциальных покупателей даже не обратят внимания на тарелки и блоки.
Зато есть те самые 5%,которые шибко грамотные в своих глазах и с деревянными яйками покупают на пиках,сливают на дне,спокойно отлистывают за аренду всё больше и больше на протяжении пятилеток,с улыбкой удава наблюдают на сегодняшний рост цен в центре,но при этом не забывая поливать го мном всё подряд,правда находя что-то волшебное в промзоне рыбальского ,вот такая она петросянщина,а многим доход,так выпьем за здоровье солнечных юмористов,без них мир бы унылым и не красочным
Бывалый написав: 95% потенциальных покупателей даже не обратят внимания на тарелки и блоки.
Зато есть те самые 5%,которые шибко грамотные в своих глазах и с деревянными яйками покупают на пиках,сливают на дне,спокойно отлистывают за аренду всё больше и больше на протяжении пятилеток,с улыбкой удава наблюдают на сегодняшний рост цен в центре,но при этом не забывая поливать го мном всё подряд,правда находя что-то волшебное в промзоне рыбальского ,вот такая она петросянщина,а многим доход,так выпьем за здоровье солнечных юмористов,без них мир бы унылым и не красочным
барабашов написав:[ Это вы так жёстко про него потому что снять даже тут за 12500 125-130 метров уже вам нереально(да и за 14кгрн хер ) в подобном доме, это как за бывшую девку с шикарной ж*** и пятым в сиськах всем говорить что она "прошмандовка", или как там в Одессе выражаются?
Я думаю за бюджет аренды эира в 16 кгрн за трёху с ремонтом на печерске, на об наб можно снять неплохую однушку.