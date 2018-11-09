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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2669267026712672

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:36

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Тотальная экономия на материалах, несоблюдение технологий и жлобство жильцов. И результат налицо. Дома на Леси и Старонаводницкой или на Панаса Мирного, хоть они тоже подгуляли уже, язык не поворачивается шлаком назвать.А это - самый натуральный шлачище.


тавышоо? так значит локейшн все же решает?
кто бы мог подумать

Нееее. Если бы дома на Леси или Панаса Мирного были в таком диком состоянии как дома на ОЛ - то и они бы перешли в сегмент элит-шлака.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:53

Тимошенко 21, смотрел в давние времена там двушку. Сейчас для интереса глянул 1300 метр минимум. Уверен что есть как покупатели так и продавцы так и арендаторы. Дом как дом. Есть свой рынок. Ну уж никак не шлак. В общем тренде, 95% потенциальных покупателей даже не обратят внимания на тарелки и блоки.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:23

Оранжевый-хит сезона
  Оранжевый-хит сезона написав:
  trololo написав:каким же надо быть лошарой, чтобы в 2018 году в киеве пользоваться спутниковой тарелкой

а чем пользоваться то?

Это он намекает на iptv.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:30

  27661 написав:Оранжевый-хит сезона
  Оранжевый-хит сезона написав:
  trololo написав:каким же надо быть лошарой, чтобы в 2018 году в киеве пользоваться спутниковой тарелкой

а чем пользоваться то?

Это он намекает на iptv.

тогда уже ОТТ
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегодня в 8 утра

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 16:17

  airmax78 написав:Отдельно, конечно, вот этот эркер доставляет:

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Это вы так жёстко про него потому что снять даже тут за 12500 125-130 метров уже вам нереально(да и за 14кгрн хер ) в подобном доме, это как за бывшую девку с шикарной ж*** и пятым в сиськах всем говорить что она "прошмандовка", или как там в Одессе выражаются?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 16:19

  Бывалый написав: 95% потенциальных покупателей даже не обратят внимания на тарелки и блоки.

Зато есть те самые 5%,которые шибко грамотные в своих глазах и с деревянными яйками покупают на пиках,сливают на дне,спокойно отлистывают за аренду всё больше и больше на протяжении пятилеток,с улыбкой удава наблюдают на сегодняшний рост цен в центре,но при этом не забывая поливать го мном всё подряд,правда находя что-то волшебное в промзоне рыбальского ,вот такая она петросянщина,а многим доход,так выпьем за здоровье солнечных юмористов,без них мир бы унылым и не красочным :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 16:31

  somilitark написав:
  Бывалый написав: 95% потенциальных покупателей даже не обратят внимания на тарелки и блоки.

Зато есть те самые 5%,которые шибко грамотные в своих глазах и с деревянными яйками покупают на пиках,сливают на дне,спокойно отлистывают за аренду всё больше и больше на протяжении пятилеток,с улыбкой удава наблюдают на сегодняшний рост цен в центре,но при этом не забывая поливать го мном всё подряд,правда находя что-то волшебное в промзоне рыбальского ,вот такая она петросянщина,а многим доход,так выпьем за здоровье солнечных юмористов,без них мир бы унылым и не красочным :lol:

жаба давит?
Оранжевый-хит сезона
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