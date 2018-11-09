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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2670267126722673

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:01

  hume написав:
  барабашов написав:[
Это вы так жёстко про него потому что снять даже тут за 12500 125-130 метров уже вам нереально(да и за 14кгрн хер ) в подобном доме, это как за бывшую девку с шикарной ж*** и пятым в сиськах всем говорить что она "прошмандовка", или как там в Одессе выражаются?

Я думаю за бюджет аренды эира в 16 кгрн за трёху с ремонтом на печерске, на об наб можно снять неплохую однушку.

Думаю и трешку можно - главное найти адекватного арендодателя.
airmax78
 
Повідомлень: 26726
З нами з: 25.10.12
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:18

  airmax78 написав:
  hume написав:
  барабашов написав:[
Это вы так жёстко про него потому что снять даже тут за 12500 125-130 метров уже вам нереально(да и за 14кгрн хер ) в подобном доме, это как за бывшую девку с шикарной ж*** и пятым в сиськах всем говорить что она "прошмандовка", или как там в Одессе выражаются?

Я думаю за бюджет аренды эира в 16 кгрн за трёху с ремонтом на печерске, на об наб можно снять неплохую однушку.

Думаю и трешку можно - главное найти адекватного арендодателя.

Там Бывалый в ветке аренды кидал типа вам пару ссылок на аренду на Старонаводницкой пары трёх по сто метров за 14-16кгрн - по приколу перезвонил в 15-15.30 на оба номера.
Один как в роуминге(или виртуальный, гудки какие то неправильные),трубу конечно не взяли и не перезвонили, второй - постоянно занят и никто тоже не перезванивает.
Так что не всё что шара на ЛОХе - реально шара, иногда это начало развода(а может и кидалова). Жду новых обьяв с арендой пентхауса в Джеке с ремонтом от победителя конкурса педико-дизайнеров за 25, 20 и даже 18кгрн(меньше ста метров не предлагать!) :lol: :lol: :lol:
барабашов
 
Повідомлень: 1161
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  #<1 ... 2670267126722673
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