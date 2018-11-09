hume написав:
Я думаю за бюджет аренды эира в 16 кгрн за трёху с ремонтом на печерске, на об наб можно снять неплохую однушку.
Думаю и трешку можно - главное найти адекватного арендодателя.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 17:01
Думаю и трешку можно - главное найти адекватного арендодателя.
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:18
Там Бывалый в ветке аренды кидал типа вам пару ссылок на аренду на Старонаводницкой пары трёх по сто метров за 14-16кгрн - по приколу перезвонил в 15-15.30 на оба номера.
Один как в роуминге(или виртуальный, гудки какие то неправильные),трубу конечно не взяли и не перезвонили, второй - постоянно занят и никто тоже не перезванивает.
Так что не всё что шара на ЛОХе - реально шара, иногда это начало развода(а может и кидалова). Жду новых обьяв с арендой пентхауса в Джеке с ремонтом от победителя конкурса педико-дизайнеров за 25, 20 и даже 18кгрн(меньше ста метров не предлагать!)
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