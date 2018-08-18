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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2670267126722673

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:01

  hume написав:
  барабашов написав:[
Это вы так жёстко про него потому что снять даже тут за 12500 125-130 метров уже вам нереально(да и за 14кгрн хер ) в подобном доме, это как за бывшую девку с шикарной ж*** и пятым в сиськах всем говорить что она "прошмандовка", или как там в Одессе выражаются?

Я думаю за бюджет аренды эира в 16 кгрн за трёху с ремонтом на печерске, на об наб можно снять неплохую однушку.

Думаю и трешку можно - главное найти адекватного арендодателя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:18

  airmax78 написав:
  hume написав:
  барабашов написав:[
Это вы так жёстко про него потому что снять даже тут за 12500 125-130 метров уже вам нереально(да и за 14кгрн хер ) в подобном доме, это как за бывшую девку с шикарной ж*** и пятым в сиськах всем говорить что она "прошмандовка", или как там в Одессе выражаются?

Я думаю за бюджет аренды эира в 16 кгрн за трёху с ремонтом на печерске, на об наб можно снять неплохую однушку.

Думаю и трешку можно - главное найти адекватного арендодателя.

Там Бывалый в ветке аренды кидал типа вам пару ссылок на аренду на Старонаводницкой пары трёх по сто метров за 14-16кгрн - по приколу перезвонил в 15-15.30 на оба номера.
Один как в роуминге(или виртуальный, гудки какие то неправильные),трубу конечно не взяли и не перезвонили, второй - постоянно занят и никто тоже не перезванивает.
Так что не всё что шара на ЛОХе - реально шара, иногда это начало развода(а может и кидалова). Жду новых обьяв с арендой пентхауса в Джеке с ремонтом от победителя конкурса педико-дизайнеров за 25, 20 и даже 18кгрн(меньше ста метров не предлагать!) :lol: :lol: :lol:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:00

Я тоже подумал, что скорей всего дохляк. Но если бы искал, как минимум прозвонил бы.
На мое мнение на этот бюджет можно снять только хрущевку.
У соседки все время трешка в аренде. В сытые времена было выше 3к, как-то жаловалась что и за штуку сдать не может. Последние годы жил юрист-индус с Криворожстали, тут у них 2-й киндер родился, потом ирландка с новопечерской школы, счас опять по нашему не бэкаить.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В субботу разговаривал с человеком который утверждал что на первичке адекватных вариантов не осталось, всё выгребли. Не помните кто тут писал что осенью на первичке нечего будет покупать?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:28

  Оранжевый-хит сезона написав:В субботу разговаривал с человеком который утверждал что на первичке адекватных вариантов не осталось, всё выгребли. Не помните кто тут писал что осенью на первичке нечего будет покупать?


Тоже вспоминаю, что кто то говорил. Варианты есть, но цены совершенно другие:
https://poetica.com.ua/?utm_source=domik
https://house-happy.com.ua/?utm_source=domik
http://www.bud-start.com/?utm_source=domik
https://creatorcity.com.ua/
remark
 
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