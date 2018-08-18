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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2671267226732674

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:41

  alkasander написав:
  Хомякоид написав:
  UA написав:Чего на этой ветке такие нервные ? :D

Недвижимость дешевеет (с отскоками) уже 10-й год :mrgreen:


Есть другой вариант ответа. Присутствует подсознательный страх перед забитыми окнами :D
Зображення



Это Чабаны или Мюнхен?[/quote]

Это руський мыр в Данецке.
Смотрим что думают немцы про наше руководство.
https://www.youtube.com/watch?v=F347judpJ7w
Кому не понятно могу перевести.
Мне было смешно.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:05

  барабашов написав: - по приколу перезвонил в 15-15.30 на оба номера.
Один как в роуминге(или виртуальный, гудки какие то неправильные)


может это риелтор в метро ехал - такой вызов обычно. И в Одессу когда звонишь - тоже вызов как в роуминг почему-то.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:14

Хомякоид
"Расмеши смешного".
Вам стоит пройти немецкий идиотен тест.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pesikot написав:Хомякоид
"Расмеши смешного".
Вам стоит пройти немецкий идиотен тест.


зачем?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:37

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Объясните мне, а чего теперь хотят 6ляхеры? Чтобы им автомобили на основании доверенностей на управление зарегистрировали?
Завтра обещают опять центр перекрыть. Парковались на Крещатике еще одно корыто свое сожгли дымовыми шашками. В центре Киева. Безнаказанно. Может их сажать начинать пора?

Вы еще не поняли?
У верхушки бл.ях.еров давно уже политические интересы. Парни хотят или в Раду въехать на волне, или на крайний случай получить неслабый профит, отработав на того, кто предложит кусок побольше.
Заметьте, их не полиция, ни СБУ -никто не трогает. За ними никто не гоняется, как за Михо. Идут торги, похоже.


Если отбросить политическую составляющую, то они хотели низкие акцизы.
Там спор был по формуле расчета акциза. Если коротко - низкий акциз умножается на обьем двигателя ( с этим все согласны ) и еще умножается на коеффициент возраста.
То есть если машине 10 лет, надо умножить на 10. Если 15 то умножить на 15.

В итоге получилось все наоборот. Новые авто по этой формуле будут платить еще меньше акциза ( подарок для автосалонов ) а старые авто которым по 10-15 лет, будут платить акциза больше чем вся машина стоит.( евроб.л.еры были против возрастного коеффициента )
Вообшем их тупо прокинули.

Макс, никто их массово разгонять не будет. Накануне выборов это будет иметь очень плохие последствия для власти, так же эта телекартинка пойдет по всем телеканалам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:50

  zzzzzz написав:Если отбросить политическую составляющую, то они хотели низкие акцизы.

Они хотели именно политику. Поднять волну возмущения на тему, как власть обирает "простой народ" на "ренж-роверах"
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:53

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Если отбросить политическую составляющую, то они хотели низкие акцизы.

Они хотели именно политику. Поднять волну возмущения на тему, как власть обирает "простой народ" на "ренж-роверах"


Акциз дороже авто что для маленьких машин, что для больших.
Я никого не защищаю, свою машину покупал в салоне и все налоги заплатил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:00

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Если отбросить политическую составляющую, то они хотели низкие акцизы.

Они хотели именно политику. Поднять волну возмущения на тему, как власть обирает "простой народ" на "ренж-роверах"

Да ладно, неужели ты из Киева не выезжаешь за окружную? Во всяких пгт Бердичевах/Ворохтах уже большинство авто на евроавто. И процент евроавто растет с близозстью границы с ЕС. В том же Ужгороде/Мукачево на людей у которых авто с украинскими номерами смотрят как на не особо "здоровых" людей...
BIGor
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