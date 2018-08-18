Додано: Нед 11 лис, 2018 18:37

antey1969 написав: airmax78 написав: Объясните мне, а чего теперь хотят 6ляхеры? Чтобы им автомобили на основании доверенностей на управление зарегистрировали?

Завтра обещают опять центр перекрыть. Парковались на Крещатике еще одно корыто свое сожгли дымовыми шашками. В центре Киева. Безнаказанно. Может их сажать начинать пора? Объясните мне, а чего теперь хотят 6ляхеры? Чтобы им автомобили на основании доверенностей на управление зарегистрировали?Завтра обещают опять центр перекрыть. Парковались на Крещатике еще одно корыто свое сожгли дымовыми шашками. В центре Киева. Безнаказанно. Может их сажать начинать пора?

Вы еще не поняли?

У верхушки бл.ях.еров давно уже политические интересы. Парни хотят или в Раду въехать на волне, или на крайний случай получить неслабый профит, отработав на того, кто предложит кусок побольше.

Заметьте, их не полиция, ни СБУ -никто не трогает. За ними никто не гоняется, как за Михо. Идут торги, похоже. Вы еще не поняли?У верхушки бл.ях.еров давно уже политические интересы. Парни хотят или в Раду въехать на волне, или на крайний случай получить неслабый профит, отработав на того, кто предложит кусок побольше.Заметьте, их не полиция, ни СБУ -никто не трогает. За ними никто не гоняется, как за Михо. Идут торги, похоже.

Если отбросить политическую составляющую, то они хотели низкие акцизы.Там спор был по формуле расчета акциза. Если коротко - низкий акциз умножается на обьем двигателя ( с этим все согласны ) и еще умножается на коеффициент возраста.То есть если машине 10 лет, надо умножить на 10. Если 15 то умножить на 15.В итоге получилось все наоборот. Новые авто по этой формуле будут платить еще меньше акциза ( подарок для автосалонов ) а старые авто которым по 10-15 лет, будут платить акциза больше чем вся машина стоит.( евроб.л.еры были против возрастного коеффициента )Вообшем их тупо прокинули.Макс, никто их массово разгонять не будет. Накануне выборов это будет иметь очень плохие последствия для власти, так же эта телекартинка пойдет по всем телеканалам.