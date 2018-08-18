Это Чабаны или Мюнхен?[/quote]
Это руський мыр в Данецке.
Смотрим что думают немцы про наше руководство.
Кому не понятно могу перевести.
Мне было смешно.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 17:41
Это Чабаны или Мюнхен?[/quote]
Это руський мыр в Данецке.
Смотрим что думают немцы про наше руководство.
Кому не понятно могу перевести.
Мне было смешно.
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:05
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:14
Хомякоид
"Расмеши смешного".
Вам стоит пройти немецкий идиотен тест.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зачем?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:37
Если отбросить политическую составляющую, то они хотели низкие акцизы.
Там спор был по формуле расчета акциза. Если коротко - низкий акциз умножается на обьем двигателя ( с этим все согласны ) и еще умножается на коеффициент возраста.
То есть если машине 10 лет, надо умножить на 10. Если 15 то умножить на 15.
В итоге получилось все наоборот. Новые авто по этой формуле будут платить еще меньше акциза ( подарок для автосалонов ) а старые авто которым по 10-15 лет, будут платить акциза больше чем вся машина стоит.( евроб.л.еры были против возрастного коеффициента )
Вообшем их тупо прокинули.
Макс, никто их массово разгонять не будет. Накануне выборов это будет иметь очень плохие последствия для власти, так же эта телекартинка пойдет по всем телеканалам.
Живите своим умом!
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:50
Они хотели именно политику. Поднять волну возмущения на тему, как власть обирает "простой народ" на "ренж-роверах"
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:53
Акциз дороже авто что для маленьких машин, что для больших.
Я никого не защищаю, свою машину покупал в салоне и все налоги заплатил.
Живите своим умом!
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:00
Да ладно, неужели ты из Киева не выезжаешь за окружную? Во всяких пгт Бердичевах/Ворохтах уже большинство авто на евроавто. И процент евроавто растет с близозстью границы с ЕС. В том же Ужгороде/Мукачево на людей у которых авто с украинскими номерами смотрят как на не особо "здоровых" людей...
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:38
С чего будет проще выйти через 5 лет? Новострой в пригороде (ирпень и все что возле окружной) в классе комфорт /бизнес или же совковые дома возле метро (до 10 минут пешком/на транспорте )?
Продать с минимальным обесцениваем?
Додано: Нед 11 лис, 2018 19:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
спасибо посмеялсо
эти немцы?
"В Германии разоблачили заговор военных с целью политических убийств "
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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