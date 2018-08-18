Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
alfredhaos написав:С чего будет проще выйти через 5 лет? Новострой в пригороде (ирпень и все что возле окружной) в классе комфорт /бизнес или же совковые дома возле метро (до 10 минут пешком/на транспорте )? Продать с минимальным обесцениваем?
Бизнес класс в Ирпене и возле окружной? Возле какого метро? Красный хутор или Печерская?
alfredhaos написав:С чего будет проще выйти через 5 лет? Новострой в пригороде (ирпень и все что возле окружной) в классе комфорт /бизнес или же совковые дома возле метро (до 10 минут пешком/на транспорте )? Продать с минимальным обесцениваем?
Бизнес класс в Ирпене и возле окружной? Возле какого метро? Красный хутор или Печерская?
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BIGor написав:Да ладно, неужели ты из Киева не выезжаешь за окружную? Во всяких пгт Бердичевах/Ворохтах уже большинство авто на евроавто. И процент евроавто растет с близозстью границы с ЕС. В том же Ужгороде/Мукачево на людей у которых авто с украинскими номерами смотрят как на не особо "здоровых" людей...
BIGor написав:Да ладно, неужели ты из Киева не выезжаешь за окружную? Во всяких пгт Бердичевах/Ворохтах уже большинство авто на евроавто. И процент евроавто растет с близозстью границы с ЕС. В том же Ужгороде/Мукачево на людей у которых авто с украинскими номерами смотрят как на не особо "здоровых" людей...
alfredhaos написав:С чего будет проще выйти через 5 лет? Новострой в пригороде (ирпень и все что возле окружной) в классе комфорт /бизнес или же совковые дома возле метро (до 10 минут пешком/на транспорте )? Продать с минимальным обесцениваем?
Хороший дом в хорошем месте по хорошей цене. Что вы будете делать с этой недвижимостью 5 лет? Сдавать это одно. Тогда вариант совкового дома за 5 лет отобьет почти половину стоимости. Стоять в засоле? Тогда монолит типа ТТ. Новострой в пригороде мне интуитивно не нравится. Советская вторичка возле метро переоценена. Если бы горизонт был 5 лет, я бы дешево брал сейчас недорого соввторичку на хорошей транспортной развязке - троллейбус, трамвай, маршрутки, но не метро.