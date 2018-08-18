RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2673267426752676>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:47

  kingkongovets написав:
pesikot написав:Хомякоид
"Расмеши смешного".
Вам стоит пройти немецкий идиотен тест.


зачем?)

а чё в Хермании можно пытаться пройти 2й раз??? :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9929
З нами з: 05.06.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:48

  alfredhaos написав:С чего будет проще выйти через 5 лет? Новострой в пригороде (ирпень и все что возле окружной) в классе комфорт /бизнес или же совковые дома возле метро (до 10 минут пешком/на транспорте )?
Продать с минимальным обесцениваем?

Бизнес класс в Ирпене и возле окружной?
Возле какого метро? Красный хутор или Печерская?
UA
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 19.07.08
Подякував: 241 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:55

  UA написав:
  alfredhaos написав:С чего будет проще выйти через 5 лет? Новострой в пригороде (ирпень и все что возле окружной) в классе комфорт /бизнес или же совковые дома возле метро (до 10 минут пешком/на транспорте )?
Продать с минимальным обесцениваем?

Бизнес класс в Ирпене и возле окружной?
Возле какого метро? Красный хутор или Печерская?

мне тоже понравилось :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9929
З нами з: 05.06.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:03

UA ну по класификации застройщика
Метро левобережная-лесная, академ -нивки, героев Днепра -минская, теремки -васильковская, сырец -дорогожичи ,славутич -красный хутор
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 19.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Да ладно, неужели ты из Киева не выезжаешь за окружную? Во всяких пгт Бердичевах/Ворохтах уже большинство авто на евроавто. И процент евроавто растет с близозстью границы с ЕС. В том же Ужгороде/Мукачево на людей у которых авто с украинскими номерами смотрят как на не особо "здоровых" людей...

Неужели это правда?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5018
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:41

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Да ладно, неужели ты из Киева не выезжаешь за окружную? Во всяких пгт Бердичевах/Ворохтах уже большинство авто на евроавто. И процент евроавто растет с близозстью границы с ЕС. В том же Ужгороде/Мукачево на людей у которых авто с украинскими номерами смотрят как на не особо "здоровых" людей...

Неужели это правда?

Ну зачем мне выдумывать? Кстати, для Ейра, ОЛХ специально рубрику запилили:
https://www.olx.ua/uk/transport/avtomobili-iz-polshi/
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 19.09.10
Подякував: 411 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:44

  alfredhaos написав:С чего будет проще выйти через 5 лет? Новострой в пригороде (ирпень и все что возле окружной) в классе комфорт /бизнес или же совковые дома возле метро (до 10 минут пешком/на транспорте )?
Продать с минимальным обесцениваем?

Хороший дом в хорошем месте по хорошей цене.
Что вы будете делать с этой недвижимостью 5 лет? Сдавать это одно. Тогда вариант совкового дома за 5 лет отобьет почти половину стоимости. Стоять в засоле? Тогда монолит типа ТТ.
Новострой в пригороде мне интуитивно не нравится. Советская вторичка возле метро переоценена. Если бы горизонт был 5 лет, я бы дешево брал сейчас недорого соввторичку на хорошей транспортной развязке - троллейбус, трамвай, маршрутки, но не метро.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5018
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Ну зачем мне выдумывать?

Может преувеличили. В Киеве и на ВУ такого засилья евроблях нет. Даже в небольших городках.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5018
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:01

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Ну зачем мне выдумывать?

Может преувеличили. В Киеве и на ВУ такого засилья евроблях нет. Даже в небольших городках.

Почти все такси в Киеве на бл.я.хах
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28811
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2825 раз.
Подякували: 4646 раз.
 
Профіль
7
2
1
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Почти все такси в Киеве на бл.я.хах

Вот очередное преувеличение. Часто передвигаюсь по Киеву на такси. Евроблях не более 20 процентов, по моим наблюдениям.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5018
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2673267426752676>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nikita370, zzzzzz і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
6 1221
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лис, 2018 19:59
Прохожий
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1184, 1185, 1186
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11857 2104044
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лис, 2018 17:07
Vlad442
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 264
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.