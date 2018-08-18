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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2673267426752676

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:17

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Почти все такси в Киеве на бл.я.хах

Вот очередное преувеличение. Часто передвигаюсь по Киеву на такси. Евроблях не более 20 процентов, по моим наблюдениям.

В элит такси конечно мало бл.ях.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:18

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Ну зачем мне выдумывать?

Может преувеличили. В Киеве и на ВУ такого засилья евроблях нет. Даже в небольших городках.

Я про Киев и не писал. А на ВУ люди еще не избавились от рабского менталитета, поэтому предпочитают ездить на старых жигулях или в вонючих маршрутках...
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:25

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Ну зачем мне выдумывать?

Может преувеличили. В Киеве и на ВУ такого засилья евроблях нет. Даже в небольших городках.

Я про Киев и не писал. А на ВУ люди еще не избавились от рабского менталитета, поэтому предпочитают ездить на старых жигулях или в вонючих маршрутках...

для "аудитора из БИГ4" замечу что в ЗУ, в частности Мукачево, Ужгород и т.д. уже много лет ездят на "бл.хах", но при этом не нарушая закон, ибо каждые 5-7 дней выезжают за границу.
и кстати, "аудиторы из БИГ4" уже избавились от рабского менталитета и уже не ищут РАБоту на 15кгрн/мес "у Кыйови" а как свободные люди уехали дупомоями в РП??? 8)
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:В элит такси конечно мало бл.ях.

В Убер не встретилось ни одной евробляхи. В Уклоне, насколько помню, одна. Поэтому, даже, не 20%, а значительно меньше.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 22:04

  Vlad442 написав:В Убер не встретилось ни одной евробляхи. В Уклоне, насколько помню, одна. Поэтому, даже, не 20%, а значительно меньше.

Вы просто понаблюдайте за другими авто которые ездят по городу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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