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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:17
Vlad442 написав: zzzzzz написав:
Почти все такси в Киеве на бл.я.хах
Вот очередное преувеличение. Часто передвигаюсь по Киеву на такси. Евроблях не более 20 процентов, по моим наблюдениям.
В элит такси конечно мало бл.ях.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 11 лис, 2018 21:18
Vlad442 написав: BIGor написав:
Ну зачем мне выдумывать?
Может преувеличили. В Киеве и на ВУ такого засилья евроблях нет. Даже в небольших городках.
Я про Киев и не писал. А на ВУ люди еще не избавились от рабского менталитета, поэтому предпочитают ездить на старых жигулях или в вонючих маршрутках...
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Додано: Нед 11 лис, 2018 21:25
BIGor написав: Vlad442 написав: BIGor написав:
Ну зачем мне выдумывать?
Может преувеличили. В Киеве и на ВУ такого засилья евроблях нет. Даже в небольших городках.
Я про Киев и не писал. А на ВУ люди еще не избавились от рабского менталитета, поэтому предпочитают ездить на старых жигулях или в вонючих маршрутках...
для "аудитора из БИГ4" замечу что в ЗУ, в частности Мукачево, Ужгород и т.д. уже много лет ездят на "бл.хах", но при этом не нарушая закон, ибо каждые 5-7 дней выезжают за границу.
и кстати, "аудиторы из БИГ4" уже избавились от рабского менталитета и уже не ищут РАБоту на 15кгрн/мес "у Кыйови" а как свободные люди
уехали дупомоями в РП???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 11 лис, 2018 21:35
zzzzzz написав:
В элит такси конечно мало бл.ях.
В Убер не встретилось ни одной евробляхи. В Уклоне, насколько помню, одна. Поэтому, даже, не 20%, а значительно меньше.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Нед 11 лис, 2018 22:04
Vlad442 написав:
В Убер не встретилось ни одной евробляхи. В Уклоне, насколько помню, одна. Поэтому, даже, не 20%, а значительно меньше.
Вы просто понаблюдайте за другими авто которые ездят по городу.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 11 лис, 2018 22:13
привет. растолкуйте пожалуйста о налогах.
застройщик задвигает:
Предварит.:
- 900.00 услуги нотариуса
- 1% госпошлина
При оформл. права собств.:
- 1% пенсионный
- 2000.00 услуги нотариуса
чета тут не чисто (госпошлина не?)
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daap
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Додано: Нед 11 лис, 2018 22:16
daap написав:
привет. растолкуйте пожалуйста о налогах.
застройщик задвигает:
Предварит.:
- 900.00 услуги нотариуса
- 1% госпошлина
При оформл. права собств.:
- 1% пенсионный
- 2000.00 услуги нотариуса
чета тут не чисто (госпошлина не?)
это что за застройщик?
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remark
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Додано: Нед 11 лис, 2018 22:17
daap написав:
привет. растолкуйте пожалуйста о налогах.
застройщик задвигает:
Предварит.:
- 900.00 услуги нотариуса
- 1% госпошлина
При оформл. права собств.:
- 1% пенсионный
- 2000.00 услуги нотариуса
чета тут не чисто (госпошлина не?)
... у всіх ВП кажуть те саме!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 11 лис, 2018 22:20
remark написав: daap написав:
привет. растолкуйте пожалуйста о налогах.
застройщик задвигает:
Предварит.:
- 900.00 услуги нотариуса
- 1% госпошлина
При оформл. права собств.:
- 1% пенсионный
- 2000.00 услуги нотариуса
чета тут не чисто (госпошлина не?)
это что за застройщик?
интригал. почитал что госпошлина это как бы и есть оплата нотариусу, что определено "декретом", но там нет об 1%, и тут как бы нотариус 2 раза
похоже на их тайные соглашения и принудиловку покупателю
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daap
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Додано: Нед 11 лис, 2018 23:11
zzzzzz написав: Vlad442 написав:
В Убер не встретилось ни одной евробляхи. В Уклоне, насколько помню, одна. Поэтому, даже, не 20%, а значительно меньше.
Вы просто понаблюдайте за другими авто которые ездят по городу.
Наблюдал
Их не большинство ни вообще, ни среди такси, ни на стоянках даже в спальниках
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Faceless
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