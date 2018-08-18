Додано: Нед 11 лис, 2018 23:21

Вообще, раз уж они допустили такой беспредел, я бы обнулил все пошлины и акцизы на это говно. Но параллельно ввел бы ежегодный экологический налог со стикерами на лобовое стекло. На въезде/выезде каждого города в Украине поставил бы камеры, связанные с центральной базой данных МРЭО. Стикер с уникальным номером привязан к твоему авто. Едешь без стикера, с просроченным стикером - лови штраф автоматом. Есть неоплаченный штраф - иди сюда. Экологический налог - прогрессивный от объема, возраста, типа топлива. Для гибридов - отдельная шкала.

И все, свободный украинец, ввози что хочешь, любое г0вно, любого возраста. Только плати. И это уже не ограничение свобод. Это "за все хорошее против всего плохого": то, что у нас народ так любит. Намного более правильная и эффективная система. И обновлению парка поспособствует. А то вот моему форду уже тоже 7 лет, евро 4, а материального стимула поменять его - особо нет.