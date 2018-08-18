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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лис, 2018 23:13
UA написав:
Но с другой стороны, в Украине прокуроры возглавляют не только борьбу с преступностью, но и саму преступность...Двойная нагрузка.
Так сказать на самой передовой позиции по борьбе с преступностью
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 11 лис, 2018 23:17
Долярчик написав: daap написав:
привет. растолкуйте пожалуйста о налогах.
застройщик задвигает:
Предварит.:
- 900.00 услуги нотариуса
- 1% госпошлина
При оформл. права собств.:
- 1% пенсионный
- 2000.00 услуги нотариуса
чета тут не чисто (госпошлина не?)
... у всіх ВП кажуть те саме!
А к государственному нотариусу пойти не дают?
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hxbbgaf
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Додано: Нед 11 лис, 2018 23:21
Вообще, раз уж они допустили такой беспредел, я бы обнулил все пошлины и акцизы на это говно. Но параллельно ввел бы ежегодный экологический налог со стикерами на лобовое стекло. На въезде/выезде каждого города в Украине поставил бы камеры, связанные с центральной базой данных МРЭО. Стикер с уникальным номером привязан к твоему авто. Едешь без стикера, с просроченным стикером - лови штраф автоматом. Есть неоплаченный штраф - иди сюда. Экологический налог - прогрессивный от объема, возраста, типа топлива. Для гибридов - отдельная шкала.
И все, свободный украинец, ввози что хочешь, любое г0вно, любого возраста. Только плати. И это уже не ограничение свобод. Это "за все хорошее против всего плохого": то, что у нас народ так любит. Намного более правильная и эффективная система. И обновлению парка поспособствует. А то вот моему форду уже тоже 7 лет, евро 4, а материального стимула поменять его - особо нет.
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airmax78
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Додано: Нед 11 лис, 2018 23:23
Faceless написав: zzzzzz написав: Vlad442 написав:
В Убер не встретилось ни одной евробляхи. В Уклоне, насколько помню, одна. Поэтому, даже, не 20%, а значительно меньше.
Вы просто понаблюдайте за другими авто которые ездят по городу.
Наблюдал
Их не большинство ни вообще, ни среди такси, ни на стоянках даже в спальниках
Их уже хороших %%20 от всего автопарка что в Киеве, что в Одессе. Подъедьте к жд или автовокзалу и посмотрите. В uber их куча катается.
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airmax78
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Додано: Нед 11 лис, 2018 23:36
airmax78 написав:
Вообще, раз уж они допустили такой беспредел, я бы обнулил все пошлины и акцизы на это говно. Но параллельно ввел бы ежегодный экологический налог со стикерами на лобовое стекло. На въезде/выезде каждого города в Украине поставил бы камеры, связанные с центральной базой данных МРЭО. Стикер с уникальным номером привязан к твоему авто. Едешь без стикера, с просроченным стикером - лови штраф автоматом. Есть неоплаченный штраф - иди сюда. Экологический налог - прогрессивный от объема, возраста, типа топлива. Для гибридов - отдельная шкала.
И все, свободный украинец, ввози что хочешь, любое г0вно, любого возраста. Только плати. И это уже не ограничение свобод. Это "за все хорошее против всего плохого": то, что у нас народ так любит. Намного более правильная и эффективная система. И обновлению парка поспособствует. А то вот моему форду уже тоже 7 лет, евро 4, а материального стимула поменять его - особо нет.
Ещё бензин с дизелем по 40, газ по 25. Текущие цены уже заставляют задуматься, но пока массово не испугали
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Mazay256
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