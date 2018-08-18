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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2674267526762677

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:13

  UA написав:Но с другой стороны, в Украине прокуроры возглавляют не только борьбу с преступностью, но и саму преступность...Двойная нагрузка.

Так сказать на самой передовой позиции по борьбе с преступностью :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:17

  Долярчик написав:
  daap написав:привет. растолкуйте пожалуйста о налогах.
застройщик задвигает:

Предварит.:
- 900.00 услуги нотариуса
- 1% госпошлина

При оформл. права собств.:
- 1% пенсионный
- 2000.00 услуги нотариуса

чета тут не чисто (госпошлина не?)

... у всіх ВП кажуть те саме! 8)

А к государственному нотариусу пойти не дают?
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще, раз уж они допустили такой беспредел, я бы обнулил все пошлины и акцизы на это говно. Но параллельно ввел бы ежегодный экологический налог со стикерами на лобовое стекло. На въезде/выезде каждого города в Украине поставил бы камеры, связанные с центральной базой данных МРЭО. Стикер с уникальным номером привязан к твоему авто. Едешь без стикера, с просроченным стикером - лови штраф автоматом. Есть неоплаченный штраф - иди сюда. Экологический налог - прогрессивный от объема, возраста, типа топлива. Для гибридов - отдельная шкала.
И все, свободный украинец, ввози что хочешь, любое г0вно, любого возраста. Только плати. И это уже не ограничение свобод. Это "за все хорошее против всего плохого": то, что у нас народ так любит. Намного более правильная и эффективная система. И обновлению парка поспособствует. А то вот моему форду уже тоже 7 лет, евро 4, а материального стимула поменять его - особо нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:23

  Faceless написав:
zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:В Убер не встретилось ни одной евробляхи. В Уклоне, насколько помню, одна. Поэтому, даже, не 20%, а значительно меньше.

Вы просто понаблюдайте за другими авто которые ездят по городу.
Наблюдал
Их не большинство ни вообще, ни среди такси, ни на стоянках даже в спальниках

Их уже хороших %%20 от всего автопарка что в Киеве, что в Одессе. Подъедьте к жд или автовокзалу и посмотрите. В uber их куча катается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 23:36

  airmax78 написав:Вообще, раз уж они допустили такой беспредел, я бы обнулил все пошлины и акцизы на это говно. Но параллельно ввел бы ежегодный экологический налог со стикерами на лобовое стекло. На въезде/выезде каждого города в Украине поставил бы камеры, связанные с центральной базой данных МРЭО. Стикер с уникальным номером привязан к твоему авто. Едешь без стикера, с просроченным стикером - лови штраф автоматом. Есть неоплаченный штраф - иди сюда. Экологический налог - прогрессивный от объема, возраста, типа топлива. Для гибридов - отдельная шкала.
И все, свободный украинец, ввози что хочешь, любое г0вно, любого возраста. Только плати. И это уже не ограничение свобод. Это "за все хорошее против всего плохого": то, что у нас народ так любит. Намного более правильная и эффективная система. И обновлению парка поспособствует. А то вот моему форду уже тоже 7 лет, евро 4, а материального стимула поменять его - особо нет.


Ещё бензин с дизелем по 40, газ по 25. Текущие цены уже заставляют задуматься, но пока массово не испугали
Mazay256
 
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